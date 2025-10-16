Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

Le Club de Bruges et plusieurs clubs belges et espagnols suivent de près Onyedika Onuorah (27 janvier 2006), milieu prometteur du Kun Khalifat FC au Nigeria.

De la concurrence venue d’Espagne

Selon le journaliste spécialisé en transferts Rudy Galetti, plusieurs clubs européens manifestent un intérêt concret. "Le Club de Bruges, d’autres clubs belges ainsi que des équipes de Liga espagnole suivent de près le développement d’Onyedika Onuorah", explique-t-il. Le joueur, gaucher d’1m87, allie puissance physique, sens tactique et maîtrise technique.

Des recruteurs de différents clubs prévoient de l’observer en direct lors de ses prochains matchs. Rudy Galetti précise : "Des représentants de clubs belges et espagnols ont l’intention de le superviser sur place lors de ses prochaines rencontres, en vue des prochaines périodes de transferts." Onuorah est encore sous contrat jusqu’en 2027, mais cet intérêt international pourrait accélérer son passage vers l’Europe.

Onyedika Onuorah : puissant et techniquement solide

Outre ses qualités défensives, Onyedika Onuorah dispose d’une arme étonnante : une touche longue particulièrement puissante. "Il est également reconnu comme un spécialiste des phases arrêtées, grâce à sa longue remise en jeu, une arme rare mais précieuse qui génère souvent des occasions de but", souligne Galetti. Cette aptitude renforce son attractivité auprès des clubs recherchant des profils polyvalents.

Rudy Galetti estime enfin qu’Onyedika Onuorah s’inscrit dans une nouvelle vague du football nigérian : "Pour beaucoup d’observateurs, il incarne la prochaine génération de milieux nigérians – techniquement doués, physiquement prêts et mentalement armés pour relever le défi du football européen", conclut-il.

Les prochains mois seront donc décisifs pour son avenir. Ses performances au Nigeria, combinées aux observations prévues par les clubs européens, pourraient sceller un futur transfert. Le Club de Bruges semble déjà s’être positionné stratégiquement dans la lutte pour ce jeune talent.