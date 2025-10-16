Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5842

Le Club de Bruges et plusieurs clubs belges et espagnols suivent de près Onyedika Onuorah (27 janvier 2006), milieu prometteur du Kun Khalifat FC au Nigeria.

De la concurrence venue d’Espagne

Selon le journaliste spécialisé en transferts Rudy Galetti, plusieurs clubs européens manifestent un intérêt concret. "Le Club de Bruges, d’autres clubs belges ainsi que des équipes de Liga espagnole suivent de près le développement d’Onyedika Onuorah", explique-t-il. Le joueur, gaucher d’1m87, allie puissance physique, sens tactique et maîtrise technique.

Des recruteurs de différents clubs prévoient de l’observer en direct lors de ses prochains matchs. Rudy Galetti précise : "Des représentants de clubs belges et espagnols ont l’intention de le superviser sur place lors de ses prochaines rencontres, en vue des prochaines périodes de transferts." Onuorah est encore sous contrat jusqu’en 2027, mais cet intérêt international pourrait accélérer son passage vers l’Europe.

Onyedika Onuorah : puissant et techniquement solide

Outre ses qualités défensives, Onyedika Onuorah dispose d’une arme étonnante : une touche longue particulièrement puissante. "Il est également reconnu comme un spécialiste des phases arrêtées, grâce à sa longue remise en jeu, une arme rare mais précieuse qui génère souvent des occasions de but", souligne Galetti. Cette aptitude renforce son attractivité auprès des clubs recherchant des profils polyvalents.

Rudy Galetti estime enfin qu’Onyedika Onuorah s’inscrit dans une nouvelle vague du football nigérian : "Pour beaucoup d’observateurs, il incarne la prochaine génération de milieux nigérians – techniquement doués, physiquement prêts et mentalement armés pour relever le défi du football européen", conclut-il.

Les prochains mois seront donc décisifs pour son avenir. Ses performances au Nigeria, combinées aux observations prévues par les clubs européens, pourraient sceller un futur transfert. Le Club de Bruges semble déjà s’être positionné stratégiquement dans la lutte pour ce jeune talent.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

21:40
Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

21:00
Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

20:30
Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

19:40
Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

20:00
La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

18:40
🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

19:20
La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

18:20
Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

19:00
Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

18:00
Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

17:30
435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

17:00
Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

16:32
De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

15:22
Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

16:00
Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

15:00
Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

14:00
Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

14:30
Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

13:30
Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

12:40
Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

Le Standard floué par l'arbitrage ? "Si on inverse les moments de ma faute contre Bruges et celle d'Angulo..."

11:20
15
De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

12:20
Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

13:00
"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

12:00
Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

11:40
Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

11:00
Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

10:30
Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

Contacté par le Standard avant l'arrivée de Wilmots, il assume : "On verra si j'ai bien fait de refuser"

10:00
7
"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

"Ils étaient déjà venus, mais..." : l'anecdote de Sébastien Pocognoli qui amuse la presse française

09:30
On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

09:00
La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

08:30
Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

07:20
Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

07:00
1
"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

08:00
La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

07:40
Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved