Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Commentaire
Le KRC Genk a formé plusieurs gardiens de tout premier plan ces dernières années. Y aurait-il quelque chose de spécial dans l'eau limbourgeoise ? Ou bien les Blauw-wit ont-ils une méthode bien à eux ? Guy Martens lève le voile sur leurs secrets.

Faut-il encore vérifier si le KRC Genk est la référence en matière de formation de gardiens de but ? Thibaut Courtois en est évidemment l’exemple le plus célèbre. Mais des noms comme Logan Bailly, Sinan Bolat et Koen Casteels sont eux aussi issus de l’école limbourgeoise.

Ces dernières années encore, les Smurfen ont vu éclore plusieurs gardiens de haut niveau. Mike Penders et Maarten Vandevoordt évoluent désormais dans des championnats européens majeurs. Quant à Nordin Jackers et Gaëtan Coucke, eux aussi ont appris les bases du métier à Genk.

Quel est le secret de la formation des gardiens du KRC Genk ?

Il n’est donc pas surprenant que Guy Martens soit une figure respectée dans les plus grands clubs européens. Mais quel est donc le secret de cette fameuse école limbourgeoise ?

"À Genk, nous ne travaillons pas avec des gardiens fixes avant l’âge de douze ans", révèle Guy Martens au micro de Het Laatste Nieuws. "Tous les joueurs changent régulièrement de position. Ainsi, le joueur le plus technique se retrouve parfois dans le but, et c’est comme cela que l’on découvre des gardiens talentueux dotés aussi de qualités footballistiques."

Nous misons sur la formation et sur la qualité des entraîneurs de gardiens

L’entraîneur des gardiens de Genk et des Diables Rouges souligne également le rôle essentiel joué par la Fédération belge de football dans ce succès. "En Belgique, nous n’avons pas peur de lancer de jeunes gardiens. La fédération belge s’intéresse avant tout à la qualité et au potentiel d’un gardien, pas à son âge." Ce qui explique en partie la réussite de nombreux portiers belges.

"Il est aussi primordial de définir un profil clair du gardien que l’on veut former", pointe Guy Martens. "Nous misons sur la formation et sur la qualité des entraîneurs de gardiens, y compris chez les jeunes. Et aujourd’hui, nous en récoltons déjà les fruits."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

