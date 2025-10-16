Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

Comme chaque année, les joueurs du Real Madrid ont pu recevoir leur voiture de fonction de la part de la marque BMW, qui est en collaboration avec le club merengue. Thibaut Courtois, lui, a opté pour un SUV.

Les Madrilènes avaient le choix entre trois modèles de voitures différents. Le Diable Rouge a choisi le SUV XM, dont le prix neuf est ni plus ni moins d’une valeur de 180 000 euros.

Cette voiture compte pas moins de… 653 chevaux. Sa vitesse maximale est de 250 km/h et elle passe de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Un beau bébé !

C’est un véhicule hybride rechargeable. Le bolide dispose d’un moteur essence V8 couplé à une motorisation électrique. L’autonomie en électrique est d’environ 82 à 88 km.

Cette voiture est d’autant plus particulière puisqu’il s’agit d’un modèle de série à part. Elle a été développée par la division sportive Motorsport afin de célébrer leur 50e anniversaire.

Une nouvelle voiture... mais toujours pas de permis pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a également reçu sa nouvelle voiture. Mais malheureusement pour lui, il ne pourra pas conduire sa BMW i7 xDrive60 pour le moment, le Français ne disposant actuellement pas du permis de conduire.