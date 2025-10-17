Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

Comment va Cedric Hatenboer ? Plutôt bien, à en croire Besnik Hasi. Le jeune Néerlandais revient petit à petit.

Anderlecht se déplace dimanche sur la pelouse de Saint-Trond pour un nouveau match important. Les Mauves veulent au minimum conserver leur troisième place, sans Cedric Hatenboer.

Un pas en avant pour Anderlecht et pour le joueur ?

Le jeune Néerlandais revient peu à peu et a montré de bonnes choses avec le RSCA Futures, l’équipe où il avait débuté la saison avant sa blessure.

"Il a très bien réagi ces deux dernières semaines et a bien travaillé. Il a marqué un but lors d’un match amical, ce qui l’aide à reprendre confiance", a expliqué Besnik Hasi en conférence de presse vendredi.

Hatenboer progresse avec les Futures

"Demain, il jouera avec les Futures. Je vois une belle évolution, il est beaucoup plus fort physiquement. J’espère qu’il continuera sur cette voie et qu’il nous mettra en difficulté pour une place avec l’équipe première."

Dans les prochaines semaines, on pourrait enfin voir son nom réapparaître dans la sélection de l’équipe A. Une belle récompense après une période compliquée pour le jeune milieu néerlandais.