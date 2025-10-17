Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

Hannes Delcroix a fait ses débuts pour Haïti lors de cette trêve internationale. Il revient sur ce changement de cap.

Hannes Delcroix ne vit pas des moments faciles à Burnley, en raison de son temps de jeu limité. L'ancien joueur d'Anderlecht ne joue pratiquement plus pour l'équipe première. Cette saison, il n'a disputé qu'une mi-temps avec la réserve.

Et pourtant, sur le plan international, le défenseur de 26 ans vit un rêve. Il vient en effet de changer de nationalité sportive. Cinq ans après avoir joué pour les Diables Rouges, Delcroix vient de faire ses grands débuts avec la sélection haïtienne.

Delcroix très sollicité

"Ils me l'ont demandé plusieurs fois. Le sélectionneur national m'avait même déjà contacté quand j'étais encore international belge chez les jeunes. J'ai aussi reçu beaucoup de messages de supporters et de joueurs me demandant de choisir Haïti", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Il n'a aucun regret. "Duckens Nazon et Jean-Ricner Bellegarde m'ont, par exemple, appelé pour me convaincre. Je suis content d'avoir pris cette décision, car c'est une expérience spéciale", poursuit le natif de Petite-Rivière-de-l'Artibonite. Né sous le nom de Piterson Desir avant d'être adopté par une famille anversoise à l'âge de deux ans, il renoue ainsi avec ses racines.

Delcroix a bien compris que ses chances de sélection pour les Diables Rouges étaient très minces. " Jouer pour la Belgique était aussi beau, mais ce fut une expérience unique. J'avais encore cette ambition, mais c'était il y a longtemps maintenant. Je ne joue pas à Burnley, donc je ne m'attendais plus à être sélectionné".

Belgique
Hannes Delcroix

Les plus populaires

