Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

Zeno Van den Bosch est un pilier de l'Antwerp, mais il aurait normalement dû partir cet été. Cependant, il a refusé un transfert en Italie et son contrat arrive à échéance.

Cet été, il y a eu beaucoup de mouvement au Bosuil. Des anciens comme Alderweireld, Chery et Odoi sont partis, tandis que le club a également vendu des pépites comme Lammens, Doumbia et Balikwisha pour près de 45 millions d'euros. Cependant, Van den Bosch est resté, malgré l'intérêt de l'Italie.

Début août, Lecce a fait une offre concrète, voulait payer plus de 5 millions d'euros pour lui et en faire son transfert record. Pourtant, Van den Bosch n'a pas accepté. "Le ressenti n'était pas bon", explique-t-il dans la Gazet van Antwerpen. "Financièrement, ce n'était pas un problème, il y avait aussi des avantages sportifs, mais je sentais que ce n'était pas le bon choix".

Les conseils de Jelle Van Damme

Les discussions avec l'entraîneur Eusebio Di Francesco et le beau temps en Apulie ne l'ont pas convaincu non plus. Dans son cercle restreint, sa décision a été comprise. Jelle Van Damme, a joué un rôle important. "Il me donne des conseils honnêtes. Il a joué au plus haut niveau et à l'étranger, donc son avis compte beaucoup", explique Van den Bosch.

Le fait que d'autres clubs, comme Mönchengladbach, n'aient pas fait d'offre concrète ne le dérange pas. "À la fin de la saison dernière, j'avais déjà dit que j'étais heureux ici, avec ma famille à proximité. Je ne voulais pas quitter Antwerp sans raison. Rester ici n'est absolument pas une déception".

Zeno Van den Bosch a cependant reçu des critiques de la part des supporters car il a un contrat qui arrive à expiration et pourrait partir sans rien rapporter au club qui l'a formé. Mais il n'exclut pas une prolongation de contrat. Concernant un éventuel transfert en hiver, il laisse également la porte ouverte. "Nous ne sommes qu'en octobre, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Mais pour l'instant, la priorité est sur le terrain. Il faut vraiment prendre des points et c'est le plus important".