Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Zeno Van den Bosch est un pilier de l'Antwerp, mais il aurait normalement dû partir cet été. Cependant, il a refusé un transfert en Italie et son contrat arrive à échéance.

Cet été, il y a eu beaucoup de mouvement au Bosuil. Des anciens comme Alderweireld, Chery et Odoi sont partis, tandis que le club a également vendu des pépites comme Lammens, Doumbia et Balikwisha pour près de 45 millions d'euros. Cependant, Van den Bosch est resté, malgré l'intérêt de l'Italie.

Début août, Lecce a fait une offre concrète, voulait payer plus de 5 millions d'euros pour lui et en faire son transfert record. Pourtant, Van den Bosch n'a pas accepté. "Le ressenti n'était pas bon", explique-t-il dans la Gazet van Antwerpen. "Financièrement, ce n'était pas un problème, il y avait aussi des avantages sportifs, mais je sentais que ce n'était pas le bon choix".

Les conseils de Jelle Van Damme

Les discussions avec l'entraîneur Eusebio Di Francesco et le beau temps en Apulie ne l'ont pas convaincu non plus. Dans son cercle restreint, sa décision a été comprise. Jelle Van Damme, a joué un rôle important. "Il me donne des conseils honnêtes. Il a joué au plus haut niveau et à l'étranger, donc son avis compte beaucoup", explique Van den Bosch.

Le fait que d'autres clubs, comme Mönchengladbach, n'aient pas fait d'offre concrète ne le dérange pas. "À la fin de la saison dernière, j'avais déjà dit que j'étais heureux ici, avec ma famille à proximité. Je ne voulais pas quitter Antwerp sans raison. Rester ici n'est absolument pas une déception".

Zeno Van den Bosch a cependant reçu des critiques de la part des supporters car il a un contrat qui arrive à expiration et pourrait partir sans rien rapporter au club qui l'a formé. Mais il n'exclut pas une prolongation de contrat. Concernant un éventuel transfert en hiver, il laisse également la porte ouverte. "Nous ne sommes qu'en octobre, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Mais pour l'instant, la priorité est sur le terrain. Il faut vraiment prendre des points et c'est le plus important".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zeno Van Den Bosch

Plus de news

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

13:00
Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

12:20
Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

11:30
Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

12:00
1
Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

11:00
Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

10:30
Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

10:00
Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

09:30
Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

09:00
Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

08:30
Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

07:40
La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

07:20
Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

08:00
Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

07:00
Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

06:30
"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

22:30
L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

23:00
Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

21:20
L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

22:00
Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

21:40
Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

21:00
Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

20:30
Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

19:40
Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

20:00
La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

18:40
🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

19:20
La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

18:20
Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

19:00
Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

18:00
Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

17:30
435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

17:00
Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

16:32
De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

15:22
Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

16:00
Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

15:00
Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved