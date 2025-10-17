Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

Absent depuis la Coupe du monde des clubs, Julien Duranville est de retour à l'entraînement avec le Borussia Dortmund. Pas encore de quoi le voir dans le groupe de Niko Kovac, cependant.

Julien Duranville, professionnel depuis ses 16 ans en 2022 et présenté comme un talent générationnel, n’a pas encore atteint les 50 matchs officiels dans sa carrière.

Souvent freiné par les blessures, l’ailier de 19 ans peine à enchaîner les rencontres et se retrouve régulièrement à l’infirmerie quelques semaines après son retour dans le groupe.

Il est monté à deux reprises au jeu lors de la Coupe du monde des clubs en juillet avec le Borussia Dortmund, mais n’a pas disputé la moindre minute de championnat cette saison.

Julien Duranville de retour à l'entraînement avec Dortmund

Ce vendredi, à l’approche du "Der Klassiker" qui opposera le Borussia Dortmund au Bayern Munich de Vincent Kompany ce week-end, Niko Kovac a annoncé une bonne nouvelle le concernant.





"Il a partiellement repris l’entraînement avec le groupe", a-t-il déclaré. Toutefois, il ne figurera pas dans le groupe pour affronter les Bavarois. Le cycle recommence pour Julien Duranville, avec l’espoir qu’il puisse enfin enchaîner les matchs cette fois-ci.