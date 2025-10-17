Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

"Der Klassiker" est au programme de la septième journée de Bundesliga. Le Bayern Munich recevra le Borussia Dortmund ce samedi, et Vincent Kompany doit se gratter la tête pour composer son secteur défensif.

La trêve internationale d'octobre étant terminée, les championnats reprennent leurs droits ce week-end. En Allemagne, "Der Klassiker" est au programme ce samedi. Le Bayern Munich recevra le Borussia Dortmund à l'Allianz Arena (18h30).

"Une rencontre spéciale", comme l'a mentionné Vincent Kompany en conférence de presse. Champions en titre, les Bavarois ont l'occasion de porter leur avance à sept points en tête du championnat en cas de victoire face au club de la Ruhr.

Quelle défense pour le Bayern face à Dortmund ?

Mais pour cette rencontre, le premier grand défi de Vincent Kompany est de trouver la composition d'équipe idéale. Son secteur défensif est, en effet, particulièrement touché par les blessures.

Absents de longue date, Alphonso Davies et Hiroki Ito ne seront pas de la partie. Blessé à l'entraînement, l'ancien du Borussia Dortmund Raphael Guerreiro sera également en tribunes, au même titre que Josip Stanisic.





L'incertitude concerne Kim Min-Jae. Victime de problèmes à l'épaule et d'une contusion au pied, le Sud-Coréen a joué 153 minutes en deux matchs durant la trêve internationale. Reste à voir dans quel état physique il a fait son retour en Bavière cette semaine. Vincent Kompany est, en tout cas, confronté à un véritable casse-tête.