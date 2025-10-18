D1 ACFF : Mons et Tubize-Braine gardent le rythme, carton de Virton, le SL16 ne lâche rien

A l'occasion de la 9e journée, les Dragons et le RUTB souhaitaient repartir de plus belle après leur nul lors du choc de l'affiche de la journée écoulée. Le SL16 et l'Union SG visaient les trois points pour s'éloigner de la zone rouge.

Renaissance Mons - Habay-la-Neuve

Le leader montois a fait le boulot face à Habay. Bamona ouvrait le score juste avant le repos, et De Belder doublait la mise en seconde période. Le meilleur buteur du championnat scellait le score final, Mons garde le rythme et le cap en tête du classement. Habay-la-Neuve reste bien installé en milieu de tableau (6e).

Virton - Meux

Dans un match dominé, les Gaumais ont enregistré une quatrième victoire avec des buts rapides signés Arib (10e) puis De Almeida (13e). Modeste (30e) puis De Almeida à nouveau (31e) tuaient le match à la demi-heure seulement malgré la réduction du score de Nzapa. Plus aucun but ne sera marqué après le repos, Virton signe une solide victoire et reste bien installé dans le top 4. Meux est huitième.

RUSG2 - Tubize-Braine

Un gros morceau attendait les jeunes bruxellois avec la visite du deuxième au classement. Et il n'y a pas eu de surprise, Tubize-Braine l'a nettement emporté (0-3) face à l'Union U23. Les visiteurs restent au contact du leader montois en haut du classement.

Union Rochefortoise - SL16

En déplacement à Rochefort, les jeunes Rouches sont parvenus à ouvrir le score via N’Salambi. Menée à la pause, l'Union revenait dans le coup via Azevedo qui égalisait, avant que Cornet ne mette Rochefort aux commandes. Simicic s'arrachait finalement et égalisait, offrant un très bon point aux Liégeois.