🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

La 11e journée de JPL débutait ce dimanche avec le déplacement de Genk au Jan Breydel où l'attendait le Cercle. Le Racing espérait remporter la mise afin d'entrer dans le top 6.

La partie s'animait rapidement. Après une erreur de Ravych, un long ballon arrivait dans les pieds de Steuckers qui passait à Oh, dont le centre vers Hrosovsky (13e) qui donnait déjà l'avance aux Limbourgeois.

Le Cercle poussait pour revenir et se montrait de plus en plus dangereux jusqu'à trouver la faille. Minda, bien lancé en profondeur par Magnée, se retrouvait seul dans la surface face à Van Crombrugge, qu'il lobait pour égaliser juste avant le repos (43e).

Après la pause, Oh redonnait l'avantage à Genk. Le Racing a pourtant souffert en début de deuxième mi-temps, mais réussit à reprendre l'avantage. Une passe de Nkuba était déviée par Utkus dans les pieds de Medina qui trouvait Oh devant le but. Celui-ci ne laissait pas passer l'occasion de faire 1-2 (57e).

Mais le Cercle poussait toujours et Minda obtenait un penalty suite à une faute de Nkuba. Diop ne tremblait pas et transformait le penalty (68e), Van Crombrugge avait pourtant choisi le bon côté. Le score ne bougeait plus, le Cercle et Genk partageaient l'enjeu au terme d'une partie spectaculaire et riche en buts.

Le Racing a laissé filer deux fois son avance, mais le Cercle aura également le sentiment qu'il aurait pu faire mieux aujourd'hui.