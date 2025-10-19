En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

Malines n'a pas réalisé une performance éclatante, mais n'en a pas eu besoin. Dender a enfin réussi à marquer à domicile, mais conserve sa lanterne rouge.

Sous une météo idéale pour la pratique du football, Dender recevait Malines, ce dimanche. Les Malinois ont démarré la saison de manière impressionnante et visent une place stable dans le top six. À l’inverse, le début de saison 2025-2026 a été compliqué pour le FC Dender, qui occupe la dernière place. Les locaux avaient donc besoin d’une victoire pour souffler un peu et sortir de cette mauvaise passe.

Une action splendide de Mory Konaté

Dans les premières minutes, le KV Mechelen a pris le contrôle du jeu. La pression intense exercée par les visiteurs a gêné le jeu de Dender. Et rapidement, les locaux ont commis une erreur.

Mory Konaté a su anticiper une mauvaise relance défensive et a intercepté le ballon. Il en a profité pour décocher une frappe puissante de l’extérieur de la surface qui est allée se loger dans la lucarne. Dès la 7e minute, Malines menait ainsi au score grâce à ce but splendide.

Lors de la première mi-temps, le rythme est resté calme. Dender n’a pas vraiment réussi à réagir. Sambu Marsoni a tenté une frappe, mais le gardien de Malines a facilement capté le ballon. Du côté Malinois, une mauvaise nouvelle est tombée avec la blessure de Kerim Mrabti. Sans qu’il y ait eu de contact, le joueur clé de Fred Vanderbiest a mal tourné et a dû quitter le terrain. Dikeni Salifou a alors saisi sa chance en faisant ses débuts avec l'équipe première.

Ce dont FC Dender avait besoin, c’était d’une occasion claire pour retrouver confiance, mais aucune ne s’est présentée avant la pause. On est donc revenu aux vestiaires sur un score de 0-1 en faveur de Mechelen.

Malines déroule et conforte sa place dans le top 6

Au début de la seconde période, Dender a montré un regain d’énergie. Le club local a essayé de garder le ballon pour se rapprocher du but adverse. Roman Kvet a bien failli marquer, mais le gardien malinois, Nacho Miras, était bien placé et a dégagé le danger. Cependant, cette poussée offensive n’a duré qu’un moment. Bien que Dender ait essayé de maintenir le rythme, Malines n’a pas eu besoin de forcer pour rapidement rétablir l’équilibre.

Et le deuxième but libérateur est venu. Même sans vraiment dominer le match, Malines a joué intelligemment en profitant de ses opportunités. Lion Lauberbach a parfaitement remis le ballon de la tête à Myron van Brederode, qui a contrôlé, éliminé son défenseur et décoché un tir puissant dans la lucarne, portant le score à 0-2.

Dender semble maudit à domicile. Malgré plusieurs tentatives, ils n’arrivent pas à marquer chez eux. Bruny Nsimba a été très actif, mais les interventions de Miras Nacho, Mory Konaté et Redouane Halhal ont frustré ses efforts. Nsimba a même offert une belle occasion finale à Roman Kvet, mais ce dernier a inexplicablement manqué son tir.

Dender reste enfoncé dans le bas du classement

Le dernier acte du match a été très animé. José Marsa a tenté une frappe lointaine, ratée, mais la défense de Dender n’était pas bien organisée. Lion Lauberbach en a profité pour marquer le 0-3.

La rencontre semblait décidée, mais Dender a montré un dernier sursaut. Sur une erreur de Dikeni Salifou, un penalty a été accordé, transformé par Bruny Nsimba qui a inscrit son premier but de la saison à domicile.

Malines n’a pas livré sa meilleure prestation, mais a réalisé l’essentiel en s’imposant au stade Van Roy. Le KaVé reste solidement installé dans le top six de la Jupiler Pro League, tandis que le FC Dender conserve la lanterne rouge.