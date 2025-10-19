"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Plusieurs joueurs du RFC Seraing auraient subi des injures racistes ce dimanche lors du match contre le Patro Eisden. Suite à ces incidents, le club a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux dans les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final.

Le RFC Seraing a décroché un bon point sur la pelouse du Patro Eisden, ce dimanche. Devant au score un peu contre le cours du jeu, les Métallos ont concédé le 1-1, puis le 2-1, avant d'égaliser à dix contre onze dans les derniers instants.

Dans la foulée, le club sérésien a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux. Plusieurs joueurs auraient été la cible de cris et gestes racistes venant des supporters du Patro. Des événements que Seraing condamne avec fermeté. "Ce sont des gestes inacceptables. Ils heurtent non seulement nos joueurs, mais aussi les valeurs mêmes du football et du respect humain," lit-on dans le communiqué.

Des joueurs de Seraing victimes de racisme au Patro

"Le RFC Seraing condamne avec la plus grande fermeté ces agissements indignes. Le racisme, sous toutes ses formes, n'a aucune place ni sur un terrain, ni dans les tribunes, ni ailleurs. Nous tenons à affirmer notre soutien total à nos joueurs ainsi qu’à toutes les personnes victimes de discrimination."

Le communiqué poursuit. "Leur courage et leur dignité forcent le respect et rappellent que la seule couleur qui devrait compter dans ce sport, c’est celle du maillot que l’on porte avec fierté. Le RFC Seraing continuera de défendre avec conviction un football inclusif, respectueux et porteur d’unité."

Et de conclure : "Nous appelons tous les acteurs du jeu, joueurs, clubs, supporters et institutions, à s’unir pour faire reculer définitivement ces comportements. Parce que le football est un langage universel. Parce que le respect est notre seule victoire durable."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
RFC Seraing

Plus de news

D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

18:40
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
1
Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

21:40
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

21:00
Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

20:20
Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

20:00
"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union Réaction

"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

19:00
Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

19:40
Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

19:20
L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League Edito

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League

16:40
10
En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

18:20
"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

17:32
Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

17:12
🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

16:00
🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

15:36
🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

15:00
Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

14:40
🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

14:20
Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

14:00
"Je ne m'attendais pas à ça" : les Loups ont impressionné malgré le résultat

"Je ne m'attendais pas à ça" : les Loups ont impressionné malgré le résultat

13:30
Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

13:02
9
Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

12:30
"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

12:00
Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

11:30
Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

11:00
Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

10:30
Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

10:00
Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro" Réaction

Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro"

09:20
Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

09:40
🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

09:00
2
Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

08:30
26
Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

08:03
La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute" Réaction

La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute"

07:00
Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

18/10

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 10
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Eupen Eupen
Beerschot Beerschot 1-1 SK Beveren SK Beveren
Jong Genk Jong Genk 3-1 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
La Gantoise La Gantoise 2-3 KV Courtrai KV Courtrai
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 1-2 FC Liège FC Liège
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-2 RFC Seraing RFC Seraing
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved