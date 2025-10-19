"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

Plusieurs joueurs du RFC Seraing auraient subi des injures racistes ce dimanche lors du match contre le Patro Eisden. Suite à ces incidents, le club a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux dans les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final.

Le RFC Seraing a décroché un bon point sur la pelouse du Patro Eisden, ce dimanche. Devant au score un peu contre le cours du jeu, les Métallos ont concédé le 1-1, puis le 2-1, avant d'égaliser à dix contre onze dans les derniers instants.

Dans la foulée, le club sérésien a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux. Plusieurs joueurs auraient été la cible de cris et gestes racistes venant des supporters du Patro. Des événements que Seraing condamne avec fermeté. "Ce sont des gestes inacceptables. Ils heurtent non seulement nos joueurs, mais aussi les valeurs mêmes du football et du respect humain," lit-on dans le communiqué.

Des joueurs de Seraing victimes de racisme au Patro

"Le RFC Seraing condamne avec la plus grande fermeté ces agissements indignes. Le racisme, sous toutes ses formes, n'a aucune place ni sur un terrain, ni dans les tribunes, ni ailleurs. Nous tenons à affirmer notre soutien total à nos joueurs ainsi qu’à toutes les personnes victimes de discrimination."

Le communiqué poursuit. "Leur courage et leur dignité forcent le respect et rappellent que la seule couleur qui devrait compter dans ce sport, c’est celle du maillot que l’on porte avec fierté. Le RFC Seraing continuera de défendre avec conviction un football inclusif, respectueux et porteur d’unité."

Et de conclure : "Nous appelons tous les acteurs du jeu, joueurs, clubs, supporters et institutions, à s’unir pour faire reculer définitivement ces comportements. Parce que le football est un langage universel. Parce que le respect est notre seule victoire durable."