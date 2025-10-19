D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant
Photo: Nicolas Darimont

Dimanche positif pour les clubs liégeois en Challenger Pro League. Le RFC Liège a réalisé la bonne opération en s'imposant au Lierse, tandis que Seraing a décroché un partage encourageant, à 10 contre 11, dans les derniers instants au Patro Eisden.

La dixième journée de la Challenger Pro League se poursuivait ce dimanche. Deux équipes liégeoises étaient programmées ce dimanche : le RFC Liège et le RFC Seraing. 

Liège réalise une superbe opération

Sur la pelouse du SK Lierse, les Sang et Marine étaient promis à une bataille acharnée. Celle-ci a bien eu lieu, même s’ils ont rapidement pris le contrôle du match grâce à Jonathan d’Ostilio, qui a transformé un penalty provoqué par une faute de main dans la surface (0-1, 15e).

Bien en place, Liège a fait le nécessaire en doublant la mise avant la pause, après deux petites occasions pour Diouf (20e et 39e). C’est Martin Wasinski qui a servi Alexis De Sart, permettant aux hommes de Gaëtan Englebert de rejoindre les vestiaires avec un avantage de deux buts (0-2, 44e).

Efficace dans les deux surfaces de réparation, Liège a toutefois concédé un but à l’heure de jeu, marqué par Pedrichizzi (1-2, 63e). En fin de rencontre, le Lierse a touché la barre transversale (71e), mais le RFC Liège a tenu bon pour s’imposer dans ce match important, ce qui lui permet de grimper à la quatrième place de la Challenger Pro League.

Seraing arrache le partage dans les dernières secondes

Au même moment, le RFC Seraing débutait sa rencontre de manière plus défensive face au Patro Eisden. Les Métallos ont subi la première mi-temps sans cadrer le moindre tir, mais ont su rester solides derrière pour revenir au vestiaire sur un score nul et vierge.

En seconde période, les joueurs de Kevin Caprasse ont surpris en ouvrant le score grâce à Abdoulaye Agne Ba (0-1, 50e). Cette joie fut de courte durée, car Leandro Rousseau a rapidement égalisé sur penalty (1-1, 59e).

En fin de match, l’exclusion d’Oussmane Kebe pour un second carton jaune (87e) a tout changé. Keres Massangu pensait offrir la victoire au Patro Eisden juste après (2-1, 88e), mais le jeune Valerio Di Crescenzo, pour sa première apparition avec l’équipe première, est parvenu à arracher le match nul dans les dernières secondes (2-2, 90+4e). Seraing prend un point précieux au Patro et reste 15e au classement.

