Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Bryan Heynen avait son avis bien figé après le partage du Racing Genk au Cercle de Bruges. Les Limbourgeois ont mené au score à deux reprises, mais ont été rejoints à chaque fois.

Rejoint au score à deux reprises, le Racing Genk a concédé le partage sur la pelouse du Cercle de Bruges. Le capitaine limbourgeois Bryan Heynen ressent fortement le poids des points perdus. "Je trouve que ça fait mal. Nous avions les occasions pour prendre une avance de deux buts. Nous ne l'avons pas fait, ce qui leur a permis de revenir à chaque fois dans le match. C’est un peu l’état d’esprit qu’il faut avoir à ce moment-là", a-t-il déclaré à notre micro.

Genk dominait pourtant et en début de match, tout semblait assez fluide. Peut-être que cela allait un peu trop bien et que Genk était trop sûr de réussir à marquer ce deuxième but. Ils n’ont pas réussi à conserver cette supériorité tout au long de la rencontre. "Ce n’est certainement pas de la négligence. C’est une mauvaise évaluation totale de la situation."

L'explication de Bryan Heynen après la nouvelle contre-performance de Genk

Heynen donne sa propre explication sur le but encaissé dans les dernières secondes de la première mi-temps. "À ce moment-là, nous étions toujours en retard d’un pas. Quand cela arrive, il faut comprendre qu’il faut garder les lignes serrées. Le premier but adverse arrive alors que nous n’avions pas besoin de presser. Nous devons réaliser que nous encaissons des buts beaucoup trop facilement."

Thorsten Fink estime que la gestion du score est un point important et que Genk ne devrait absolument pas laisser d’opportunités en contre quand ils mènent. "Heynen a-t-il raison ? "Oui et non. Nous avions les occasions de creuser l’écart et quand c’est le cas, on joue beaucoup plus sereinement. Que le score soit 0-2 ou 1-2, cela change aussi l’état d’esprit de l’adversaire."





Le capitaine de Genk, Heynen, tire sa conclusion. Selon lui, il faudrait plus de détermination dans les deux surfaces de réparation. "Dans les deux zones, nous avons besoin de plus d’engagement et de précision pour à la fois éviter un but encaissé et marquer nous-mêmes."