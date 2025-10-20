🎥 Communier avec les supporters lors d'un match à huis clos : les célébrations atypiques du Standard

Le Standard a fini par remporter le match contre l'Antwerp. Quelques supporters ont regardé les minutes restantes depuis les abords du stade malgré le huis clos.

Entre l'Antwerp qui reste bloqué dans la circulation un lundi midi et le Standard qui célèbre la victoire avec ses supporters dans un match fini à huis clos trois jours après le coup d'envoi, les dernières minutes de la rencontre opposant les deux équipes ont déjà valu quelques images insolites pour l'ensemble de la saison.

Comme l'on pouvait s'y attendre, une poignée de sympathisants liégeois ont suivi les dernières minutes à jouer comme ils ont pu, en regardant à travers les grilles, aux abords du stade.

Toujours là, même à huis clos

Des scènes qui ont immédiatement rappelé la pandémie de coronavirus, quand les supporters faisaient les frais des mesures sanitaires. Cela a également débouché sur des images assez déconcertantes en fin de match.

Loin des décibels et de la furia de vendredi soir, les joueurs ont été célébrer la victoire avec les supporters présents quelques mètres au-dessus du niveau de la pelouse.

Il faut dire que le soulagement était bien là : après deux défaites très frustrantes contre le Club de Bruges et à Anderlecht, le Standard retrouve le sourire, Vincent Euvrard tient sa première victoire à domicile.