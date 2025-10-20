Bras de fer entre l'Union belge et Anderlecht à cause de Nathan De Cat ?

Nathan De Cat figure dans la sélection belge pour la Coupe du Monde U17 au Qatar, annoncée par Bob Browaeys.

La position d’Anderlecht est claire. Pour le club, Nathan De Cat est un joueur trop important pour s’en passer en plein milieu de la saison.

Le club le plus titré de Belgique s’appuie sur le règlement, les équipes ne sont pas obligées de libérer leurs joueurs pour les sélections de jeunes.

This is our U17 Red Devils squad for the World Cup! 🌍#ProximusPresents pic.twitter.com/FmdBdSKxfk — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) October 20, 2025

L'Union Belge discute avec Anderlecht. Le club bruxellois accepterait que De Cat rejoigne la sélection pendant la trêve internationale. Dans ce cas, les Diablotins devront passer la phase de groupes au Qatar. De Cat pourrait les rejoindre à partir des huitièmes de finale.





De Cat au Mondial U17 pour deux matchs ?

Anderlecht pourrait accepter ce compromis. Le milieu de terrain serait présent pour le choc face au Club de Bruges, prévu le 9 novembre.

De Cat avait exprimé son envie de partir au Qatar. Anderlecht pourrait limiter sa participation à une partie du tournoi, comme les huitièmes ou les quarts de finale.