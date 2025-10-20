Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Senne Lammens confirme son bon début à Manchester United. Brillant face à Liverpool, il gagne le respect de ses coéquipiers et des observateurs anglais.

Senne Lammens a une nouvelle fois impressionné avec Manchester United. Grâce à une superbe parade dimanche, il a aidé les Red Devils à s’imposer 1-2 face à Liverpool. Le gardien belge débute parfaitement son aventure mancunienne avec deux victoires en deux matchs.

Soutenu par les fans et ses coéquipiers, Lammens reçoit aussi les compliments de la presse anglaise. Harry Maguire avait été le premier à le féliciter après le match.

Manchester United adopte rapidement Senne Lammens

"Solide dans une ambiance hostile pour sa deuxième titularisation en Premier League", écrit Sky Sports, qui lui a attribué la note de 7. "Il a réalisé un superbe arrêt du pied pour empêcher Isak de marquer en première période, l’un de ses cinq arrêts du match."

"Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but égalisateur. Il est resté sûr de lui sur les ballons aériens et a apporté de la sérénité à la défense", poursuit le média.

The Sun lui a même donné un 8 sur 10. "Il a encore entendu le chant 'Are you Schmeichel in disguise?' après avoir remporté un face-à-face contre Alexander Isak, sans doute l’arrêt le plus important de sa carrière (NDLR : pour le moment). Dans l’ensemble, il est resté calme et sûr dans ses interventions."

Manchester Evening News lui a attribué un 8. "À 23 ans, il a disputé le plus grand match de sa carrière sans se laisser impressionner par l’ambiance d’Anfield. Il a soulagé sa défense grâce à des dégagements précis et puissants."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liverpool
Manchester United
Senne Lammens

Plus de news

"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

07:40
Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

21:40
Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

12:00
Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

11:40
"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

11:20
Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

11:00
Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

10:30
"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

10:00
4
📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

09:30
2
"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

09:00
Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

08:03
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

06:30
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

22:30
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
1
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

20:20
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

21:00
Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

20:00
"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union Réaction

"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

19:00
Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

19:40
Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

19:20
D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

18:40
En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

18:20
"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

17:32
L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League Edito

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League

16:40
10
Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

17:12
🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

16:00
🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

15:36
🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

15:00
Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

14:40
"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

19/10
🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 8
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-3 Chelsea Chelsea
Sunderland Sunderland 2-0 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 3-3 Bournemouth Bournemouth
Manchester City Manchester City 2-0 Everton Everton
Brighton Brighton 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Burnley Burnley 2-0 Leeds United Leeds United
Fulham Fulham 0-1 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-2 Aston Villa Aston Villa
Liverpool Liverpool 1-2 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 21:00 Brentford Brentford
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved