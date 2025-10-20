Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Senne Lammens confirme son bon début à Manchester United. Brillant face à Liverpool, il gagne le respect de ses coéquipiers et des observateurs anglais.

Senne Lammens a une nouvelle fois impressionné avec Manchester United. Grâce à une superbe parade dimanche, il a aidé les Red Devils à s’imposer 1-2 face à Liverpool. Le gardien belge débute parfaitement son aventure mancunienne avec deux victoires en deux matchs.

Soutenu par les fans et ses coéquipiers, Lammens reçoit aussi les compliments de la presse anglaise. Harry Maguire avait été le premier à le féliciter après le match.

Manchester United adopte rapidement Senne Lammens

"Solide dans une ambiance hostile pour sa deuxième titularisation en Premier League", écrit Sky Sports, qui lui a attribué la note de 7. "Il a réalisé un superbe arrêt du pied pour empêcher Isak de marquer en première période, l’un de ses cinq arrêts du match."

"Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but égalisateur. Il est resté sûr de lui sur les ballons aériens et a apporté de la sérénité à la défense", poursuit le média.





The Sun lui a même donné un 8 sur 10. "Il a encore entendu le chant 'Are you Schmeichel in disguise?' après avoir remporté un face-à-face contre Alexander Isak, sans doute l’arrêt le plus important de sa carrière (NDLR : pour le moment). Dans l’ensemble, il est resté calme et sûr dans ses interventions."

Manchester Evening News lui a attribué un 8. "À 23 ans, il a disputé le plus grand match de sa carrière sans se laisser impressionner par l’ambiance d’Anfield. Il a soulagé sa défense grâce à des dégagements précis et puissants."