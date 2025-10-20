Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Heureux après le 4-1 infligé à La Gantoise, Sven Vandenbroeck savoure le moment que vit Zulte Waregem et espère le faire durer.

Zulte Waregem était en confiance avant la trêve internationale, malgré un nul 0-0 à La Louvière. Le week-end dernier, l’équipe a confirmé sa belle forme en battant La Gantoise 4-1.

Une victoire très rassurante, obtenue avec la manière. Zulte Waregem a dominé la rencontre, comme l’a souligné l’entraîneur Sven Vandenbroeck. "À part les dix premières minutes, on a eu le sentiment que tout allait bien pour nous, aussi bien offensivement que défensivement", a-t-il expliqué à Sporza.

De bons moments pour Zulte Waregem

"Je regrette un peu le but encaissé, mais pour le reste, je suis très satisfait de la prestation collective, de l’engagement et du jeu produit. On a fait les bons choix, que ce soit dans les longs ballons ou dans les phases construites", a ajouté le coach.

"On a eu un peu de mal avec ça au début, mais on progresse de semaine en semaine. C’est une arme précieuse, car elle pousse toujours l’adversaire à se demander s’il doit presser ou non."

Vandenbroeck estime que son équipe grandit à chaque match. Selon lui, Zulte Waregem est adapté au niveau de la D1A. "Notre place dans la première moitié du classement est méritée. Aujourd’hui, on peut allumer la boule disco. Ce sont de bons moments, et on veut en profiter le plus longtemps possible", a conclu le coach avec le sourire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Zulte Waregem
Sven Vandenbroeck

Plus de news

Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

10:30
Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

15:06
Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

15:00
Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

14:40
L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

14:20
"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

13:30
Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

14:00
La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

13:00
"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

12:20
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

11:40
"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

11:20
1
Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

12:00
1
Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

11:00
"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

10:00
7
Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

19:20
📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

09:30
4
"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

09:00
1
Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

08:30
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

08:03
Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

07:40
Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

06:30
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
2
"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

22:30
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

21:40
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

21:00
Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

20:00
Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

20:20
Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

19:40
"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union Réaction

"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

19:00
L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League Edito

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League

16:40
10
En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved