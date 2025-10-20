Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

Heureux après le 4-1 infligé à La Gantoise, Sven Vandenbroeck savoure le moment que vit Zulte Waregem et espère le faire durer.

Zulte Waregem était en confiance avant la trêve internationale, malgré un nul 0-0 à La Louvière. Le week-end dernier, l’équipe a confirmé sa belle forme en battant La Gantoise 4-1.

Une victoire très rassurante, obtenue avec la manière. Zulte Waregem a dominé la rencontre, comme l’a souligné l’entraîneur Sven Vandenbroeck. "À part les dix premières minutes, on a eu le sentiment que tout allait bien pour nous, aussi bien offensivement que défensivement", a-t-il expliqué à Sporza.

De bons moments pour Zulte Waregem

"Je regrette un peu le but encaissé, mais pour le reste, je suis très satisfait de la prestation collective, de l’engagement et du jeu produit. On a fait les bons choix, que ce soit dans les longs ballons ou dans les phases construites", a ajouté le coach.

"On a eu un peu de mal avec ça au début, mais on progresse de semaine en semaine. C’est une arme précieuse, car elle pousse toujours l’adversaire à se demander s’il doit presser ou non."





Vandenbroeck estime que son équipe grandit à chaque match. Selon lui, Zulte Waregem est adapté au niveau de la D1A. "Notre place dans la première moitié du classement est méritée. Aujourd’hui, on peut allumer la boule disco. Ce sont de bons moments, et on veut en profiter le plus longtemps possible", a conclu le coach avec le sourire.