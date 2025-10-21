Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

L'Union recevra l'Inter Milan, ce mardi soir en Ligue des Champions. En conférence de presse, Christian Burgess a assuré que le groupe unioniste n'a pas été perturbé par le départ de Sébastien Pocognoli vers Monaco.

La semaine dernière a été marquée par un changement majeur au sein du staff technique de l'Union Saint-Gilloise. Sébastien Pocognoli a quitté le club pour relever un nouveau défi à l'AS Monaco. Son successeur, David Hubert, a été recruté en provenance de Louvain. Le nouveau coach a débuté sa mission par une victoire : l'Union s’est imposée 3-1 face à Charleroi.

Christian Burgess confirme que l’intégration de David Hubert s’est bien passée. "Le coach est bien intégré," a-t-il affirmé en conférence de presse avant la réception de l'Inter en Ligue des Champions. Selon le défenseur central, le groupe de joueurs a joué un rôle actif dans ce processus, soulignant un accueil chaleureux et une transition professionnelle.

L'Union n'en veut pas à Pocognoli

Le départ de Pocognoli a été bien compris en interne. "Nous respectons la décision de Sébastien. Ce genre de situations fait partie du football," explique Burgess. Malgré ce changement sur la touche, l'équipe reste fidèle à sa méthode de travail.

Le défenseur britannique précise également que chaque entraîneur apporte ses propres méthodes et met l'accent sur la progression individuelle. La cohésion du groupe demeure forte et la continuité dans la performance est la priorité, tant au niveau national qu’international.





La réception de l’Inter Milan﻿ représente un nouveau défi au plus haut niveau pour l'Union. Burgess se montre positif et rappelle les bons résultats précédents en Europe. "Nous avons déjà prouvé que nous pouvions obtenir des résultats à ce niveau." L'Union vise une prestation solide à domicile.