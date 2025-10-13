"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise

"C'était très chaotique" : David Hubert s'exprime sur son choix de rejoindre l'Union Saint-Gilloise
David Hubert s'est exprimé pour la première fois à la presse depuis sa signature à l'Union Saint-Gilloise ce lundi. Il est revenu sur son choix de quitter OHL pour rejoindre le champion en titre.

Il débute en étant très clair au micro de la RTBF : "Ça s’est passé de manière très chaotique. Est-ce que je m’attendais, il y a une semaine, à être ici ? Non. Est-ce que l’Union s’attendait à devoir trouver un nouveau coach ? Non plus. Ce sont les aléas du football."

"J’ai reçu un appel ce week-end pour me dire qu’il y avait un intérêt concret. À ce moment-là, on essaie de voir jusqu’où l’intérêt est poussé et comment on peut rallier les deux parties. Quand on se retrouve sur beaucoup de plans, ça facilite ensuite les choix à faire."

Une liste de 17 noms avait été établie par l'Union SG et l'ancien coach des Mauves en faisait partie : "Ce club a la culture du sérieux, du 'background check', ils cherchent des profils spécifiques à l’aide de datas ou autres. Du coup, le fait que je sois parmi les trois premiers, ça veut bien dire qu’il y a quand même quelque chose que je fais qui n’est pas si mauvais que ça. C’est bien sûr une fierté."

Ce genre de possibilité se refuse très difficilement

Il ne se voyait pas refuser une telle opportunité : "Ce genre de possibilité se refuse très difficilement. La preuve, je suis ici. Je dois avouer que ça n’a pas été facile, car c’est bien plus compliqué quand on est déjà actif ailleurs."

"Je travaille de manière très ouverte et honnête et je sais que le timing n’est pas le meilleur. Que ce soit pour moi, pour l’Union ou pour OHL. Malheureusement, peut-être, il faut faire avec", conclut-il.

