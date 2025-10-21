"Il en voudra plus" : Vincent Kompany compte faire souffrir le Club de Bruges en Ligue des champions

Mercredi, le Club de Bruges affronte le Bayern Munich de Vincent Kompany, invincible depuis le début de la saison. Les Brugeois vont jouer contre la meilleure équipe d'Europe.

Le Club de Bruges affrontera le Bayern Munich ce mercredi. Le 'Rekordmeister' est en grande forme et a remporté tous ses matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Des chiffres impressionnants, et peut-être même intimidants pour les Brugeois.

Bruges ne doit pas avoir peur

Pour Marc Degryse, les Blauw en Zwart doivent jouer avec audace. "Ce serait une mauvaise idée si Nicky Hayen comptait jouer à Munich comme la Macédoine du Nord l’a fait contre les Diables Rouges. Je compare ce match à celui que le Club avait disputé l’an dernier à Manchester City", a-t-il expliqué dans Het Laatste Nieuws.

"Il faut croire qu’on peut réussir trois ou quatre contre-attaques parfaites. Ce serait dommage que le Club se ridiculise mercredi. Ces dernières années, le club s’est bâti une vraie réputation en Ligue des champions. Il ne peut pas se présenter comme une petite équipe belge qui se replie et court après le ballon."

Jouer avec fierté, sans complexe

Les Brugeois ne doivent pas penser qu’ils ont perdu avant de jouer, sinon autant rester à la maison. Ils savent que les chances de ramener un point, ou plus, sont très faibles.

"Bruges n’a rien à perdre, sauf son image. Tout le monde sait que le Bayern est la meilleure équipe d’Europe actuellement, et que Kompany ne les sous-estimera pas. Même à 5-0, il en voudra plus", conclut Degryse.