"Il en voudra plus" : Vincent Kompany compte faire souffrir le Club de Bruges en Ligue des champions

"Il en voudra plus" : Vincent Kompany compte faire souffrir le Club de Bruges en Ligue des champions
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5842

Mercredi, le Club de Bruges affronte le Bayern Munich de Vincent Kompany, invincible depuis le début de la saison. Les Brugeois vont jouer contre la meilleure équipe d'Europe.

Le Club de Bruges affrontera le Bayern Munich ce mercredi. Le 'Rekordmeister' est en grande forme et a remporté tous ses matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Des chiffres impressionnants, et peut-être même intimidants pour les Brugeois.

Bruges ne doit pas avoir peur

Pour Marc Degryse, les Blauw en Zwart doivent jouer avec audace. "Ce serait une mauvaise idée si Nicky Hayen comptait jouer à Munich comme la Macédoine du Nord l’a fait contre les Diables Rouges. Je compare ce match à celui que le Club avait disputé l’an dernier à Manchester City", a-t-il expliqué dans Het Laatste Nieuws.

"Il faut croire qu’on peut réussir trois ou quatre contre-attaques parfaites. Ce serait dommage que le Club se ridiculise mercredi. Ces dernières années, le club s’est bâti une vraie réputation en Ligue des champions. Il ne peut pas se présenter comme une petite équipe belge qui se replie et court après le ballon."

Jouer avec fierté, sans complexe

Les Brugeois ne doivent pas penser qu’ils ont perdu avant de jouer, sinon autant rester à la maison. Ils savent que les chances de ramener un point, ou plus, sont très faibles.

"Bruges n’a rien à perdre, sauf son image. Tout le monde sait que le Bayern est la meilleure équipe d’Europe actuellement, et que Kompany ne les sous-estimera pas. Même à 5-0, il en voudra plus", conclut Degryse.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Nathan De Cat et Jorthy Mokio iront bien à la Coupe du monde U17 : les détails du compromis de l'Union belge

Nathan De Cat et Jorthy Mokio iront bien à la Coupe du monde U17 : les détails du compromis de l'Union belge

10:30
L'avocat phare du Footballgate mandaté sur le dossier du match Standard - Antwerp

L'avocat phare du Footballgate mandaté sur le dossier du match Standard - Antwerp

10:00
Valable, le but de Thorgan Hazard ? Jonathan Lardot et Serge Gumienny se contredisent

Valable, le but de Thorgan Hazard ? Jonathan Lardot et Serge Gumienny se contredisent

09:00
Vers une Coupe du monde à 4000 mètres d'altitude ? "Nous allons le faire, c'est sûr"

Vers une Coupe du monde à 4000 mètres d'altitude ? "Nous allons le faire, c'est sûr"

09:30
25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1

25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1

08:00
Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/10: Clement

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/10: Clement

07:20
"Je ne suis pas satisfait de ça" : Thorsten Fink doit trouver une nouvelle recette, ou revoir ses ambitions

"Je ne suis pas satisfait de ça" : Thorsten Fink doit trouver une nouvelle recette, ou revoir ses ambitions

07:40
Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient

Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient

07:20
"Je ne connaissais pas grand-chose de l'Union" : l'Inter découvre un adversaire à ne pas sous-estimer

"Je ne connaissais pas grand-chose de l'Union" : l'Inter découvre un adversaire à ne pas sous-estimer

07:00
"Pas le niveau pour Anderlecht" : un ancien Mauve alerte sur les faiblesses de l'équipe

"Pas le niveau pour Anderlecht" : un ancien Mauve alerte sur les faiblesses de l'équipe

23:00
Ivre au volant, un arbitre de Jupiler Pro League lourdement sanctionné

Ivre au volant, un arbitre de Jupiler Pro League lourdement sanctionné

22:40
Pas hors-jeu ? Jonathan Lardot met fin à la polémique sur le but annulé de Thorgan Hazard

Pas hors-jeu ? Jonathan Lardot met fin à la polémique sur le but annulé de Thorgan Hazard

21:40
3
"Une équipe agressive, à la limite de la méchanceté" : le coach de l'Inter se méfie de l'Union Saint-Gilloise

"Une équipe agressive, à la limite de la méchanceté" : le coach de l'Inter se méfie de l'Union Saint-Gilloise

22:20
Marc Wilmots sèchement recadré après ses propos sur l'arbitrage

Marc Wilmots sèchement recadré après ses propos sur l'arbitrage

21:20
1
Mike Penders impressionne en France : les comparaisons avec Courtois se multiplient

Mike Penders impressionne en France : les comparaisons avec Courtois se multiplient

22:00
Bras de fer entre l'Union belge et Anderlecht à cause de Nathan De Cat ?

Bras de fer entre l'Union belge et Anderlecht à cause de Nathan De Cat ?

21:00
2
Gagnant contre le Standard, perdant à Saint-Trond : comment Besnik Hasi a déséquilibré Anderlecht au Stayen Analyse

Gagnant contre le Standard, perdant à Saint-Trond : comment Besnik Hasi a déséquilibré Anderlecht au Stayen

20:40
1
"Deux poids, deux mesures ?" : Jonathan Lardot met les choses au clair après le match du Standard

"Deux poids, deux mesures ?" : Jonathan Lardot met les choses au clair après le match du Standard

20:20
4
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la première expérience de T1 d'Igor De Camargo tourne au vinaigre

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la première expérience de T1 d'Igor De Camargo tourne au vinaigre

19:40
Le nouveau chouchou de Manchester United : Senne Lammens répond aux éloges

Le nouveau chouchou de Manchester United : Senne Lammens répond aux éloges

20:00
Un indispensable à Anderlecht, une montée en puissance au Standard : voici notre 11e équipe de la semaine Analyse

Un indispensable à Anderlecht, une montée en puissance au Standard : voici notre 11e équipe de la semaine

18:40
Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison

Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison

19:00
"C'est incompréhensible" : deux ans plus tard, Karel Geraerts à coeur ouvert sur son départ de l'Union

"C'est incompréhensible" : deux ans plus tard, Karel Geraerts à coeur ouvert sur son départ de l'Union

19:20
Besnik Hasi pointe plusieurs joueurs du doigt : "S'ils veulent me compliquer la tâche..."

Besnik Hasi pointe plusieurs joueurs du doigt : "S'ils veulent me compliquer la tâche..."

18:20
"Les gars ont montré une solidarité énorme" : Vincent Euvrard loue la performance du Standard face à l'Antwerp Interview

"Les gars ont montré une solidarité énorme" : Vincent Euvrard loue la performance du Standard face à l'Antwerp

18:00
"Je suis juste en colère contre les deux individus qui ont causé tout ça" : la mise au point de Marlon Fossey

"Je suis juste en colère contre les deux individus qui ont causé tout ça" : la mise au point de Marlon Fossey

17:30
6
Le Standard de Liège conteste la sanction requise par le parquet à l'encontre d'Adnane Abid Interview

Le Standard de Liège conteste la sanction requise par le parquet à l'encontre d'Adnane Abid

17:03
1
OFFICIEL : le Standard de Liège prend une décision forte suite aux jets de gobelets Interview

OFFICIEL : le Standard de Liège prend une décision forte suite aux jets de gobelets

16:40
3
🎥 Communier avec les supporters lors d'un match à huis clos : les célébrations atypiques du Standard

🎥 Communier avec les supporters lors d'un match à huis clos : les célébrations atypiques du Standard

16:20
Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

15:00
Le groupe pensait avoir perdu sur tapis vert : comment le Standard a vécu ces trois jours fous

Le groupe pensait avoir perdu sur tapis vert : comment le Standard a vécu ces trois jours fous

15:41
David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

16:00
Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

15:06
6
Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

14:40
L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

14:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved