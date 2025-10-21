"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

Le Néerlandais connaît un début difficile à Naples. Il joue pour l'instant très peu sous les ordres de d'Antonio Conte, mais selon son coach, cela va s'arranger.

Noa Lang a un peu de mal depuis son arrivée en Italie. L'ailier néerlandais a été transféré à Naples l'été dernier, mais il doit se contenter de très peu de temps de jeu jusqu'ici, ce dont il n'est sans doute pas satisfait.

Au total, Lang n'a joué que 78 minutes lors des premiers mois de la compétition. Il a pu entrer en jeu lors de cinq matchs, dont un match de Ligue des Champions. Antonio Conte, s'est exprimé sur la situation de son ailier.

Il devra faire preuve de patience

"C'est un bon gars. Il aime la musique. Il est aussi un bon chanteur et un bon danseur. Mais pour moi, il est important qu'il soit un bon joueur", a déclaré son entraîneur au micro d'ESPN.

Mais il est logique que Lang doive s'adapter, et Conte le comprend : "Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il joue maintenant dans un nouveau championnat. Parce que je pense qu'il y a une différence de pression entre les Pays-Bas et l'Italie."

"Tactiquement, ici c'est très différent. Nous lui demandons beaucoup sur le plan défensif et offensif. Mais il s'améliore, il travaille très dur. C'est un bon joueur et à mon avis, il n'est pas un problème. Je suis sûr qu'il pourra bientôt commencer un match en tant que titulaire", conclut Conte.