"Je ne connaissais pas grand-chose de l'Union" : l'Inter découvre un adversaire à ne pas sous-estimer

Yann Sommer, gardien de l'Inter Milan, ne connaissait pas l'Union Saint-Gilloise, mais se méfie d'une équipe "pleine de caractère".

Mardi soir, l’Union Saint-Gilloise vivra un grand moment au Lotto Park. Le club bruxellois affrontera l’Inter Milan pour la première fois de son histoire, en Ligue des champions comme dans toute autre compétition européenne.

Championne de Belgique la saison dernière, l’Union a beaucoup grandi ces dernières années et affronte un géant du football européen. L'inter Milan a trois Ligues des champions dans son palmarès.

En conférence de presse, le gardien suisse de l’Inter, Yann Sommer, a avoué qu’il ne connaissait pas l’Union avant le tirage. "Je dois avouer que je ne connaissais pas grand-chose de l’Union. Nous avons découvert leur jeu pendant les analyses vidéos", a-t-il expliqué.

Le portier a vite compris que l’Union n’était pas à sous-estimer. "C’est une bonne équipe, avec un nouvel entraîneur, mais qui joue avec beaucoup de caractère. Ce sera un match important face à une formation très intelligente."





Le défi sera de taille pour les Bruxellois. L'Inter a remporté ses deux matchs de Ligue des champions cette saison avec un six sur six.