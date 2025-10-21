"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

Semaine de Ligue des champions avec le déplacement du Napoli à Eindhoven, Kevin De Bruyne ne sera donc pas loin de chez lui pour y défier le PSV.

Le PSV se prépare à affronter le Napoli en Ligue des Champions. Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match, Peter Bosz avait salué le capitaine des Diables Rouges.

Admiratif du Diable Rouge, l'ancien coach de Lyon y est allé de ses éloges à propos de KDB que son équipe affrontera demain : "Kevin De Bruyne est l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Ses qualités sont exceptionnelles, c'est vraiment un grand joueur."

"Il est peut-être moins médiatisé que Messi ou Ronaldo, mais c'est un joueur formidable", évoque encore l'entraîneur de 61 ans à l'adresse du Belge. Le PSV leader d'Eredivisie, cherchera à se refaire à domicile dans cette compétition après avoir manqué son entrée en lice.

En effet, ils avaient été battus par l'Union, une victoire historiaue pour les Bruxellois. Dans le même temps, Noa Lang signe son retour à Eindhoven, d'où il avait été transféré l'été dernier. Le joueur passé par Bruges également pourra compter sur l'accueil de ses anciens supporters.





Côté italien, le champion en titre voudra effacer la défaite de ce week-end au Torino et enchainer dans la compétition, où il reste sur une défaite et une victoire.