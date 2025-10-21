Qui revoilà : enfin des nouvelles de Loïc Lapoussin à Saint-Trond

Mis au placard depuis la fin de la saison dernière, Loïc Lapoussin a joué, et a marqué avec les U23 de Saint-Trond, en D2 VV. Pas de quoi voir un retour aux affaires trop rapidement, cependant.

L'hiver dernier, Saint-Trond a offert une porte de sortie à Loïc Lapoussin, mis au placard par Sébastien Pocognoli du côté de l'Union Saint-Gilloise.

Contrairement à Didier Lamkel Zé, lui aussi arrivé en janvier comme pari de la direction pour assurer le maintien, le Malgache a lutté jusqu'au bout, débutant tous les matchs de play-downs.

Mais depuis que Wouter Vrancken a pu construire son effectif à sa guise, Loïc Lapoussin n'a figuré sur aucune feuille de match de l'équipe première. Son avenir semble donc compromis au Stayen.

Loïc Lapoussin buteur avec les U23 de Saint-Trond

En été, il a même été autorisé à se trouver un nouveau club, mais n'a finalement signé nulle part. Il avait disparu des radars... mais vient de réapparaître pour la première fois ce week-end.

En effet, Loïc Lapoussin a joué... et a marqué avec l'équipe U23 de Saint-Trond, en D2 VV, sur le terrain de Cappellen. Faut-il y voir un retour aux affaires ou un simple entretien de condition avant un transfert hivernal ? La deuxième solution semble la plus probable, tant les choix de Wouter Vrancken au Stayen lui donnent pour le moment raison.