Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

Photo: © photonews

Loïc Lapoussin est bel et bien toujours sous contrat avec Saint-Trond. Mais il ne joue guère chez les Canaris.

L'hiver dernier, Saint-Trond a offert une porte de sortie à Loïc Lapoussin, mis à l'écart par Sébastien Pocognoli du côté de l'Union Saint-Gilloise. Contrairement à Didier Lamkel Zé, lui aussi arrivé en janvier comme pari de la direction pour assurer le maintien, le Malgache a lutté jusqu'au bout, débutant tous les matchs de Playdowns.

Mais depuis que Wouter Vrancken a pu sculpter le noyau à sa guise cet été, c'est une autre histoire. Lapoussin n'a ainsi figuré sur aucune feuille de match cette saison. Son avenir chez les Canaris semble compromis.

Un transfert encore possible

L'ancien de l'Union et de l'Excel Virton n'est pas retenu : il a été autorisé par le STVV à se chercher un nouveau club. Mais rien ne s'est concrétisé. Autant dire que la situation n'arrange personne, que ce soit le club ou le joueur.

"Nous travaillons avec ses agents pour voir quels marchés sont encore ouverts. Si rien de concret ne se présente, nous devrons nous réunir pour trouver la meilleure solution pour tout le monde", explique le directeur sportif André Pinto dans le podcast Bink.

La donne semble donc claire : à moins d'un transfert via l'un des rares marchés encore ouverts (on compte notamment la Grèce et les Emirats arabes unis), il va falloir trancher. Une rupture de contrat ? Un retour dans le groupe ? "Nous connaissons ses qualités. Il pourrait certainement aider l'équipe, mais ce sera un sujet à débattre plus tard", conclut prudemment André Pinto.

