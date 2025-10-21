Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

Chafik Ouassal
| Commentaire
Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié


Coup d'envoi de la troisième journée de la phase de groupe de la Champions League, avec 9 affiches au menu de la soirée.

Cette soirée de Ligue des Champions a été animée et riche en buts, avec le FC Barcelone qui ouvrait le bal à 18h45 et a atomisé l'Olympiakos (6-1) avec notamment un doublé de Marcus Rashford et un triplé de Fermin Lopez. 

En déplacement à Villarreal, Manchester City et Jérémy Doku (titulaire) ont fait le boulot en première période grâce aux réalisations d'Haaland (17e) puis de Bernardo Silva (40e).

Grosse claque pour Kevin De Bruyne et le Napoli

La surprise du soir est venue d'Eindhoven où le Napoli a complètement coulé face au PSV. Malgré Kevin De Bruyne au coup d'envoi et l'ouverture des Italiens via Mc Tominay (31e, le PSV refaisait surface grâce à un auto but de Buongiorno (35e) avant que Salibari (38e) ne mette les Hollandais aux commandes. Après le repos, le doublé de Man (54e et 80e) lançait le PSV vers une belle victoire face au champion d'Italie. Le Napoli était réduit à dix (76e) avant que Mc Tominay (86e) ne redonne un mince espoir aux siens. Mais Pepi (87e) puis Driouech (90e) scellaient finalement le score final à... 6-2.

Carton de la soirée à la BayArena

Le PSG a réalisé le carton de la soirée. Le champion d'Europe a humilié le Bayer Leverkusen chez lui sur le score de 2-7. La partie était spectaculaire avec un penalty manqué par Grimaldo (Bayer), un carton rouge de chaque côté et neuf buts au total, dont un du Ballon d'Or Ousmane Dembélé (66e) qui fêtait son retour.

Du côté de l'Angleterre, Arsenal (sans Leandro Trossard) a facilement écarté l'Atletico Madrid 4-0 avec notamment un doublé de Gyökeres (67e et 70e). Enfin, Newcastle est facilement venu à bout de Benfica (3-0) alors que Dortmund a écrasé Copenhague (2-4).

