Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

David Hubert dirigera son tout premier match de Ligue des Champions, ce mardi contre l'Inter Milan. Voici la composition qu'il devrait aligner pour cette rencontre.

Après une superbe victoire au PSV Eindhoven et une lourde gifle concédée contre Newcastle, l'Union Saint-Gilloise disputera sa troisième rencontre de Ligue des Champions ce mardi soir contre l'Inter Milan.

Pour sa première dans cette compétition, David Hubert ne devrait pas surprendre dans sa composition d'équipe. Kjell Scherpen sera titulaire dans les cages, tandis que Kevin Mac Allister, Christian Burgess et Fedde Leysen devront protéger le gardien néerlandais des assauts de l'Inter.

Kamiel Van de Perre ou Mathias Rasmussen au milieu ?

Au milieu de terrain, une grande question se pose : si Adem Zorgane et Anouar Ait El Hadj seront vraisemblablement titulaires, qui les accompagnera ? Le choix semble se tourner vers Kamiel Van de Perre, un profil plus défensif et plus solide, mais le nom de Mathias Rasmussen est également envisagé.

Sur les ailes, on devrait retrouver Ousseynou Niang à gauche, et Anan Khalaili à droite. En attaque, le duo composé de Promise David et Raul Florucz devrait être aligné. Kevin Rodriguez en ferait donc les frais et commencerait sur le banc.





La composition probable de l'Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Ait El Hadj, Niang - David, Florucz.