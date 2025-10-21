Vers une Coupe du monde à 4000 mètres d'altitude ? "Nous allons le faire, c'est sûr"

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était à La Paz pour célébrer les 100 ans de la fédération bolivienne de football. Il a promis "d'amener une Coupe du monde" au pays de la Cordillère des Andes, sans préciser la date ni la catégorie.

Président de la FIFA depuis le 26 février 2016, Gianni Infantino est connu pour ses sorties médiatiques controversées et ses idées parfois loufoques pour, selon lui, améliorer le paysage du football mondial.

Cette semaine, l'helvético-italien était à La Paz pour célébrer les 100 ans de la Fédération bolivienne de football. À cette occasion, il a livré une nouvelle sortie étonnante.

"Nous allons amener une Coupe du monde ici, c'est sûr", a-t-il promis, selon l'AFP, sans parler de date ni de catégorie. La tenue de matchs internationaux dans ce pays est pourtant un problème récurrent, la majorité des stades se situant au-dessus des 3000 mètres, voire des 4000 mètres d'altitude pour le stade d'El Alto, homologué par la FIFA seulement depuis 2024.

Une Coupe du monde à 4000 mètres d'altitude ?

Si le soutien de Gianni Infantino est important, ce sont bien les 200 membres de la FIFA qui doivent voter pour désigner les organisateurs des Coupes du monde. "Nous allons commencer à en discuter avec le président élu", a toutefois indiqué Gianni Infantino en évoquant Rodrigo Paz, président de la Bolivie depuis dimanche et sa victoire au second tour.

En 2007, la FIFA avait interdit les matchs au-dessus de 2500 mètres d'altitude pour préserver la santé des joueurs. Des pays comme le Pérou, l'Équateur et la Colombie étaient aussi concernés.

Les autorités sportives nationales de ces pays avaient alors déclaré qu'il était plus dangereux de jouer par forte chaleur en basse altitude que l'inverse. La FIFA était revenue sur sa décision en 2008. De là à voir un Mondial organisé en pleine Cordillère des Andes...