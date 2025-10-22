Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2504

Daniel Van Buyten gardera à jamais le Standard dans son coeur. Il s'est exprimé sur la situation des Rouches.

À l'occasion du match du Club de Bruges contre 'son' Bayern Munich, Daniel Van Buyten a repris la parole dans la presse belge. Il a notamment évoqué son lien actuel avec le football et plus particulièrement avec ses anciens clubs. Big Dan suit encore de près la situation du Standard.

"Je regarde en priorité les clubs où j'ai joué. J'ai transpiré, je me suis fait mal pour ces clubs, et ils me l'ont tous rendu. Certains se portent bien, d'autres sont plus en difficultés, c'est un peu triste. Oui, au Standard, c'est un peu triste aujourd'hui", explique-t-il sur RTL.

L'ancien Diable Rouge est-il inquiet pour les Rouches ? "C'est difficile à dire quand on n'est pas dedans. Mais c'est triste pour le club et les supporters. Je me souviens l'année où on y était (en 2016, comme Vice-président et conseiller de Bruno Venanzi NDLR) et où on avait bien redressé la barre, on avait quand même gagné la Coupe de Belgique, on avait rééquilibré les comptes".

Le Standard se reconstruit petit à petit

"Pour moi, ça reste les meilleurs supporters et la meilleure ambiance de Belgique. Ces gens attendent de rejouer un jour pour un titre. C'est triste parce que le stade est magnifique, l'académie est magnifique, les infrastructures sont magnifiques, la ville est magnifique. Mais il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits", poursuit-il.

La question suivante est naturelle : Marc Wilmots est-il la bonne personne pour le Standard ? "Il faut surtout laisser travailler les gens. Et je ne sais pas si on lui donne toutes les armes pour bien travailler. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui m'intéresse dans les offres que je reçois : est-ce que vous me donnez vraiment le pouvoir de bien faire mon travail ? Depuis le début de saison, les résultats ont en tout cas été plus que positifs vu le travail fourni".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

20:20
Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

21:00
Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

23:10
La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

22:00
Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

20:40
Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

21:20
Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

21:40
De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

19:00
Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

20:02
Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

15:00
Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

19:30
L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

18:40
🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

18:20
Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

18:00
"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

16:30
"Il aime la musique, mais j'ai besoin qu'il soit un bon joueur" : Antonio Conte répond à Noa Lang

"Il aime la musique, mais j'ai besoin qu'il soit un bon joueur" : Antonio Conte répond à Noa Lang

17:00
Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

16:30
L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

15:40
"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets Interview

"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets

11:20
"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

16:00
1
Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

14:40
1
Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

10:20
La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

15:20
Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

14:20
"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

14:00
"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé Interview

"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé

09:00
"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge Interview

"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge

08:40
13
Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

11:00
Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

13:00
Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union Réaction

Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union

13:20
Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

13:40
1
OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

12:40
Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

12:20
D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

11:40
Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved