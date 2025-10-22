Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

Daniel Van Buyten gardera à jamais le Standard dans son coeur. Il s'est exprimé sur la situation des Rouches.

À l'occasion du match du Club de Bruges contre 'son' Bayern Munich, Daniel Van Buyten a repris la parole dans la presse belge. Il a notamment évoqué son lien actuel avec le football et plus particulièrement avec ses anciens clubs. Big Dan suit encore de près la situation du Standard.

"Je regarde en priorité les clubs où j'ai joué. J'ai transpiré, je me suis fait mal pour ces clubs, et ils me l'ont tous rendu. Certains se portent bien, d'autres sont plus en difficultés, c'est un peu triste. Oui, au Standard, c'est un peu triste aujourd'hui", explique-t-il sur RTL.

L'ancien Diable Rouge est-il inquiet pour les Rouches ? "C'est difficile à dire quand on n'est pas dedans. Mais c'est triste pour le club et les supporters. Je me souviens l'année où on y était (en 2016, comme Vice-président et conseiller de Bruno Venanzi NDLR) et où on avait bien redressé la barre, on avait quand même gagné la Coupe de Belgique, on avait rééquilibré les comptes".

Le Standard se reconstruit petit à petit

"Pour moi, ça reste les meilleurs supporters et la meilleure ambiance de Belgique. Ces gens attendent de rejouer un jour pour un titre. C'est triste parce que le stade est magnifique, l'académie est magnifique, les infrastructures sont magnifiques, la ville est magnifique. Mais il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits", poursuit-il.

La question suivante est naturelle : Marc Wilmots est-il la bonne personne pour le Standard ? "Il faut surtout laisser travailler les gens. Et je ne sais pas si on lui donne toutes les armes pour bien travailler. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui m'intéresse dans les offres que je reçois : est-ce que vous me donnez vraiment le pouvoir de bien faire mon travail ? Depuis le début de saison, les résultats ont en tout cas été plus que positifs vu le travail fourni".