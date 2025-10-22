Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

Noa Lang traverse une période difficile à Naples. Le Néerlandais, transféré cet été du PSV vers le club italien pour plusieurs millions d'euros, a dû, une fois de plus, commencer la rencontre sur le banc face à son ancienne équipe.

Naples s’est lourdement incliné 6-2 à Eindhoven. Noa Lang n’est entré en jeu qu’en seconde période, sur décision d’Antonio Conte. Après la rencontre, l’ailier néerlandais s’est montré franc au micro de Ziggo Sport à propos de sa situation en Italie : "Je dois accepter les choses telles qu’elles sont", a-t-il confié, visiblement résigné.

L’ailier semble avoir perdu sa place de titulaire pour l’instant, et le contact avec son entraîneur reste limité. "Est-ce que je parle avec le coach ? Non, pas beaucoup. Je lui ai parlé une fois, mais là, on parle du match, c’est plus important."

Du côté italien, Antonio Conte reste strict et mesuré dans sa communication. Confronté aux déclarations de Noa Lang, le technicien a préféré ne pas s’étendre sur le sujet. "Nous devons parler de l’équipe, pas d’un seul joueur", a réagi l’Italien, bref mais clair.

Je ne veux pas parler d’un seul joueur

Le coach a ensuite rappelé que pour lui, la discipline et l’esprit d’équipe restaient prioritaires. "Je ne veux pas parler d’un seul joueur, car c’est dangereux de devenir égoïste. Ce n’est pas bon pour notre saison."





Concernant le temps de jeu de Noa Lang, il n’a pas donné de réponse précise, tout en adressant un avertissement au Néerlandais : "Il doit continuer à travailler dur. Si je décide de le faire jouer, je le ferai. Sinon, il restera sur le banc."