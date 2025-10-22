Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

Parallèlement à la défaite du Club de Bruges au Bayern Munich, six autres rencontres de Ligue des Champions se tenaient ce soir. Petit tour d'horizon des pelouses européennes.

Comme le Bayern, Liverpool et Chelsea ont signé les deux cartons de la soirée. Les deux clubs de Premier League l'ont emporté 5-1, respectivement contre l'Eintracht Francfort et l'Ajax. Les Reds étaient pourtant menés 1-0 à la demi-heure en Allemagne.

Mais Arthur Theate et les siens n'ont pas su défendre leur avantage jusqu'à la mi-temps. Liverpool a inscrit trois buts en dix minutes grâce à Hugo Ekitike, Virgil Van Dijk et Ibrahima Konaté pour mener 1-3 au repos. En deuxième mi-temps, les visiteurs ont une nouvelle fois frappé deux fois en quatre minutes par l'entremise de Dominik Szoboszlai et Cody Gakpo, tous deux servis par Florian Wirtz.

Pour Chelsea, tout a basculé peu après le quart d'heure de jeu : quelques secondes après l'exclusion de Kenneth Taylor dans le camp de l'Ajax, Marc Guiu ouvrait le score. Les Néerlandais ont tenté de rectifier le tir en faisant entrer Jorthy Mokio pour stabiliser la défense. Malheureusement pour notre compatriote, Chelsea a fait le break dans la foulée (27e, 2-0).

Lavia reprend progressivement sa place

La réduction du score de Wout Weghorst sur penalty à la demi-heure n'y changera rien : Chelsea était en contrôle et a même frappé deux fois dans le temps additionnel via Enzo Fernandez et Estevao, là aussi sur penalty 4-1 au repos. De quoi valoir aux Blues un deuxième acte assez tranquille, au cours duquel Roméo Lavia (titulaire pour la première en Ligue des Champions cette saison) est sorti à l'heure de jeu. C'est Tyrique George qui a inscrit le dernier but de la rencontre dès la reprise.

Autre Belge attendu de pied ferme, cette fois sur le banc de touche, Sébastien Pocognoli accueillait Tottenham avec Monaco. Après le partage à Angers, l'ASM a signé un match de très bonne facture face aux Spurs. Les Monégasques ont mis tous les ingrédients pour l'emporter mais Guglielmo Vicario a sorti un grand match entre les perches (huit arrêts). 0-0 score final, un résultat qui sanctionne également le match entre l'Atalanta de Charles De Ketelaere et le Slavia Prague.

La rencontre entre le Real Madrid et la Juventus a elle aussi pris un peu de temps à se décanter. Mais Jude Bellingham a fini par faire la différence peu avant l'heure de jeu. Pour son 300e match avec les Merengues, Thibaut Courtois a gardé ses buts inviolés, synonyme de victoire bienvenue pour les siens. Enfin, notons que Zeno Debast - sorti à dix minutes du terme - a pris part à la victoire 2-1 du Sporting Portugal contre Marseille, pour qui Arthur Vermeeren est sorti à la mi-temps.