"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

Photo: © photonews
Ancien joueur du Standard de Liège de 1998 à 2003 puis de 2006 à 2008, Ali Lukunku a donné son avis sur la situation actuelle du matricule 16.

Les choses avancent positivement selon lui : "J’y constate une espèce de renouveau. Une fois de plus, suis-je tenté de dire. Le retour de Marc Wilmots est une bonne chose. La direction actuelle est préférable à un commandement reposant sur des Américains et des Anglais. Les racines locales sont importantes."

"Pierre François et Marc Wilmots ont de solides compétences. Je ne peux parler que d’eux, qui sont des hommes forts. Si je me réfère au plan sportif, pour moi, Fergal Harkin n’avait pas de ligne de conduite. Ses transferts ne proposaient aucune réelle cohérence", poursuit-il au micro de Sudinfo.

Il émet d’ailleurs une critique à propos de l’Irlandais : "Par ailleurs, il a négligé l’Académie. Ce qui est inconcevable à mes yeux. Les jeunes doivent toujours générer de la force au Standard. On a laissé ce secteur dépérir." 

L'académie indispensable ?

Il pense que le centre de formation est très important pour un club comme le Standard : "C’est indispensable. Surtout dans les clubs qui n’appartiennent pas au top européen. Je regrette de dire cela, mais au plan international, le Standard ne représente plus grand-chose. Il faut en conséquence être inventif. Il est loin le temps où un joueur décidait d’être transféré quelque part parce qu’il aime ce club."

"Désormais, c’est l’argent qui prime. Ou, à défaut, des perspectives attrayantes. Pour Marc Wilmots, le travail s’annonce ardu. Alors, laissez-lui le temps de mettre en place son plan d’action. Financièrement, les Liégeois ne sont pas de taille à rivaliser avec Bruges, l’Union, Genk ou peut-être même l’Antwerp", conclut-il.

Standard

