OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

Lionel Messi n'en a pas encore terminé avec le football. À l'âge de 38 ans, la star argentine du ballon rond a paraphé un nouveau contrat avec l'Inter Miami.

Celui-ci s'étend jusqu'en décembre 2028. À la fin de son contrat, il aura alors 41 ans, un âge bien avancé pour un footballeur professionnel.

Un accord verbal avait déjà été trouvé la semaine dernière. La MLS a désormais approuvé toutes les étapes formelles, concluant officiellement le deal.

Lionel Messi était arrivé dans le club américain en juillet 2023. Avant cela, il avait passé deux saisons au Paris Saint-Germain, suite à son départ du FC Barcelone.

Cela me rend vraiment heureux de rester ici et de poursuivre ce projet

Le joueur s'est exprimé à propos de sa prolongation : "Cela me rend vraiment heureux de rester ici et de poursuivre ce projet qui, en plus d’être un rêve, est devenu une belle réalité – jouer dans ce stade, au Miami Freedom Park. Depuis que je suis arrivé à Miami, je suis très heureux, donc je suis vraiment heureux de continuer ici."

"Nous sommes tous très excités par le moment où nous pourrons enfin jouer au Miami Freedom Park (nouveau stade). Nous avons hâte qu’il soit terminé – pour l’expérimenter de l’intérieur, dans notre nouvelle maison et pour que les fans en profitent également. Ça va être quelque chose de très spécial de jouer à la maison dans un stade aussi spectaculaire."