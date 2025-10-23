OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière
C'est officiel, le portier de 40 ans Scott Carson met un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

L'Anglais était sans club depuis la fin de son contrat avec Manchester City cet été. En six ans avec le club citizen, qu'il avait rejoint dans un premier temps en prêt (2019-2021), le gardien n'a disputé que 107 minutes de jeu.

Il était le troisième gardien du club anglais. Sa présence dans l'effectif lui a malgré tout permis d'ajouter 12 trophées à son palmarès.

Il est temps de raccrocher les gants

"Après un parcours incroyable entre les poteaux, il est temps de raccrocher les gants. Le football m'a tout donné : des souvenirs, des amitiés et des moments inoubliables", écrit le joueur sur Instagram.

Sans oublier de remercier tout le monde : "Merci à tous mes coéquipiers, entraîneurs, supporters et clubs qui m'ont accompagné. Ce fut un honneur…"

Formé à Leeds, l'ancien coéquipier de Kevin De Bruyne a connu de nombreux clubs en Angleterre. Il est notamment passé par Liverpool, Aston Villa et Derby County, où il a connu ses plus belles années sur le terrain. À son actif, il a également une expérience à l’étranger, en Turquie, à Bursaspor.

Derby County
Scott Carson

