Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

Thibaut Courtois a fêté son 300e match avec le Real Madrid par une victoire et un clean sheet contre la Juventus.

Thibaut Courtois marque de son empreinte l’histoire du Real Madrid. Mercredi soir, face à la Juventus, le gardien belge a disputé son 300e match sous les couleurs madrilènes. Une victoire 1-0, sans encaisser de but.

Mieux que Casillas

Avec 119 clean sheets en 300 rencontres, Courtois a tenu sa cage inviolée dans près de 40 % de ses matchs. Mieux qu’Iker Casillas, légende du club, qui plafonnait à 36,4 %.

En conférence de presse, Courtois s’est exprimé avec un peu d'émotion. "Je suis heureux de remporter mon 300e match sans encaisser de but. Vlahovic et Mili vont très vite, je dois fermer l’espace et rester lucide dans mes interventions."

Le portier belge a évoqué son rôle sous Xabi Alonso. "J’essaie de tout arrêter, mais aussi de jouer plus haut, d’aider dans la relance. Ce n’est pas si différent de ce que me demandait Ancelotti", a-t-il expliqué.

Avec le Real Madrid, Courtois a remporté deux Ligues des champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes en club.