Le Club Bruges s'impatiente : des nouvelles dans le dossier de son nouveau stade

Le Club Bruges s'impatiente : des nouvelles dans le dossier de son nouveau stade
Après le Bayern et avant Barcelone, le calendrier sportif s'annonce chargé mais le dossier du nouveau stade reste également une priorité. Cependant, le déménagement tant attendu vers la nouvelle arène ne semble toujours pas être à l'ordre du jour.

La construction du nouveau temple du football du Club Bruges traîne depuis des décennies et, pour l'instant, la première pierre n'a toujours pas été posée. A la tête du Club, Bob Madou a récemment laissé entendre que des progrès étaient enfin réalisés, mais l'approbation finale se fait attendre. Lors de la dernière réunion du conseil communal de Bruges, le dossier du stade a de nouveau été abordé, à la demande du conseiller municipal Michiel Vanroose.

Le bourgmestre Dirk De fauw a confirmé que la ville attendait encore trois décisions cruciales : "Nous attendons deux décisions du Conseil d'État, l'une concernant le règlement municipal sur le stationnement et l'autre concernant les routes, ainsi qu'une décision du Conseil des litiges en matière de permis concernant le permis d'environnement", a-t-il déclaré au journal Het Nieuwsblad.

La patience du Club Bruges a des limites

La date à laquelle ces décisions seront rendues reste incertaine : "Nous ne savons pas quand nous pouvons espérer une décision. Lors de la procédure précédente, il a fallu seize mois avant qu'une décision soit prise", a poursuivi De fauw. Étant donné que le permis contesté actuel a été délivré il y a près de dix-sept mois, la frustration grandit à Bruges.

Le président du Club, Bart Verhaeghe, et la direction espéraient que les procédures judiciaires seraient entre-temps terminées, afin que la construction puisse enfin commencer. Pourtant, malgré les efforts et l'optimisme du club, le dossier reste finalement au point mort.

FC Bruges

