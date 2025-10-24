"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

Chafik Ouassal
| Commentaire
"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"
Photo: © photonews

La 12e journée de Jupiler Pro League débute ce soir et verra dimanche les Canaris se déplacer dans la capitale, pour tenter de prendre des points au Parc Duden.

Wouter Vrancken et ses troupes iront défier l'Union Saint-Gilloise ce dimanche. Son équipe a connu un très solide début de saison, mais connait sa première période creuse après avoir perdu trois de ses cinq derniers matchs de championnat.

L'Union Saint-Gilloise a joué contre l'Inter en milieu de semaine. Le champion a été battu 0-4. Pourtant, Vrancken s'attend à une solide opposition : "L'Union est et reste tout simplement une équipe très forte, il faudra rester vigileant", a évoqué le coach dans Het Belang van Limburg.

Cette saison, STVV a déjà affronté plusieurs clubs du haut de notre championnat : "Nous devons nous assurer d'être au top dimanche pour prendre des points. Nous nous sommes déjà distingués contre le Club Bruges, Genk et Anderlecht. Dans ces matchs, nous aurions certainement pu prendre bien plus de points, mais trop souvent nous n'avons pas été assez efficaces."

"Et nous devons nous assurer de continuer à jouer notre propre football. Car si vous jouez contre la défense de l'Union avec de longs ballons, vous savez que vous avez peu de chances. Nous devons nous baser sur nos propres forces et nous serons alors capables de beaucoup", poursuit-il.

Un ancien de l'Union de retour pour la visiste au Parc Duden ?

Loïc Lapoussin avait reçu son bon de sortie de l'Union. Il est depuis au Stayen, mais ne joue pas avec l'équipe première sous les ordres de Vrancken. Ses apparitions en réserve semblent surtout destinée à maintenir son rythme et sa condition.

Buteur en espoir, les rumeurs annoncent un retour mais sans certitude. Il semble surtout probable que le joueur tente de se faire remarquer en vue d'un transfert cet hiver. Son temps au STVV semble lentement mais sûrement toucher à sa fin.

Suis Union SG - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 19:15 (26/10).

Jupiler Pro League
STVV
Union SG
Wouter Vrancken

