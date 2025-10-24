Une page se tourne en Angleterre : un des plus vieux clubs au monde près de disparaitre

Le club a déposé une demande de redressement judiciaire comme le rapporte Sky Sports. Il s'agit de l'un des plus anciens clubs de football au monde qui est proche de la disparition.

Fondé en 1867, Sheffield Wednesday est l'un des plus anciens clubs... au monde. Mais il connaît depuis longtemps de graves difficultés financières. Le club est criblé de dettes sous la direction désastreuse de son propriétaire thaïlandais Dejphon Chansiri, qui a toujours refusé de le vendre.

Au club, il est plus courant qu'exceptionnel que les joueurs et les employés soient payés en retard ou ne soient pas payés du tout, ce qui a notamment conduit le manager Danny Rohl à quitter le club cet été.

Aujourd'hui, les Owls risquent de disparaître définitivement. En effet, des documents d'ordre judiciaire révèlent que le club a déposé le bilan. En Championship, des mesures immédiates sont prises pour le club qui occupe la dernière place du championnat. Celui-ci pourrait également se voir infliger une pénalité de douze points pour infractions financières. Le club se retrouverait ainsi à -6 points en championnat.

Une situation très tendue à tous les étages

On ne sait pas encore clairement ce qui va se passer, ni comment le championnat va compenser l'éventuelle disparition du club. En attendant, les supporters sont également dépités et lancent des manifestations ainsi que des invasions de terrain. Ils ont également lancé une action de boycott du récent match à domicile contre Middlesbrough

Enfin, le club est confronté à de multiples embargos de l'EFL (Fédération Anglaise de Football) limitant ses transferts et les opérations.