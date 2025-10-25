Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

Westerlo et Dender ont partagé (1-1). Un partage qui n'arrange aucune des deux équipes, qui restent dans la colonne de droite.

Toujours à la recherche de sa première victoire, Dender a frappé d'emblée au Kuipje. Pour sa première titularisation, l'international macédonien David Toshevski a fait mouche après trois minutes, bien servi par Sambu Marsoni (3e, 0-1).

Piqué au vif, Westerlo a réagi, forçant Guillaume Dietsch à plusieurs parades. Et quand le gardien français était battu, c'est son poteau qui est venu à la rescousse pour repousser une frappe de Sakamoto. Mis sous pression, Dender a toutefois réussi à tenir bon jusqu'au repos, rentrant au vestiaire sur ce score de 0-1.

Westerlo pousse

Même physionomie dès la reprise, avec une équipe de Westerlo toujours autant portée vers l'offensive. Nacho Ferri et Allahyar Sayyadmanesh sont à leur tour passés proches de l'égalisation. C'est finalement de Thomas Van den Keybus que la délivrance est survenue, d'un angle fermé après une jolie combinaison (65e, 1-1).

Sous les huées du Kuipje, Dender a usé de toutes les ficelles pour limiter la casse et éviter d'encaisser un autre but. A défaut de décrocher leur première victoire de la saison, les hommes d'Hayk Milkon rentrent donc de Campine avec un partage.

Dender renseigne un bilan de 4 points sur 36, l'un des pires débuts de saison qu'ait connu la Pro League. En face, Westerlo est pour l'instant neuvième, revenant à hauteur de Genk et Charleroi.