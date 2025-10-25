Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Westerlo et Dender ont partagé (1-1). Un partage qui n'arrange aucune des deux équipes, qui restent dans la colonne de droite.

Toujours à la recherche de sa première victoire, Dender a frappé d'emblée au Kuipje. Pour sa première titularisation, l'international macédonien David Toshevski a fait mouche après trois minutes, bien servi par Sambu Marsoni (3e, 0-1).

Piqué au vif, Westerlo a réagi, forçant Guillaume Dietsch à plusieurs parades. Et quand le gardien français était battu, c'est son poteau qui est venu à la rescousse pour repousser une frappe de Sakamoto. Mis sous pression, Dender a toutefois réussi à tenir bon jusqu'au repos, rentrant au vestiaire sur ce score de 0-1.

Westerlo pousse

Même physionomie dès la reprise, avec une équipe de Westerlo toujours autant portée vers l'offensive. Nacho Ferri et Allahyar Sayyadmanesh sont à leur tour passés proches de l'égalisation. C'est finalement de Thomas Van den Keybus que la délivrance est survenue, d'un angle fermé après une jolie combinaison (65e, 1-1).

Sous les huées du Kuipje, Dender a usé de toutes les ficelles pour limiter la casse et éviter d'encaisser un autre but. A défaut de décrocher leur première victoire de la saison, les hommes d'Hayk Milkon rentrent donc de Campine avec un partage.

Dender renseigne un bilan de 4 points sur 36, l'un des pires débuts de saison qu'ait connu la Pro League. En face, Westerlo est pour l'instant neuvième, revenant à hauteur de Genk et Charleroi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Westerlo
FCV Dender EH

Plus de news

Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

17:48
Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

17:30
Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

17:00
"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

16:00
"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

16:40
Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

16:20
Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

15:40
Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

15:00
Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

13:52
Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

15:20
"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

14:20
"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi Réaction

"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi

13:20
3
"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

13:40
Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

13:00
Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

12:40
Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

11:30
Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

12:20
🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

12:00
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

10:00
Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

11:00
Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

10:30
"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

09:30
"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

08:40
2
Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

08:00
"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

08:20
🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

09:00
Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue" Interview

Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

07:00
2
"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal Réaction

"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

06:30
1
Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

07:30
Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard Interview

Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard

06:00
1
Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht Analyse

Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht

23:45
5
Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

22:44
"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

23:00
"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

22:40
Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

22:21
"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 18:15 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved