Coup du sort ou erreur ? Une décision d'Antonio Conte relance le débat après la blessure de Kevin De Bruyne

Sauf surprise, Kevin De Bruyne ne figurera pas sur la liste des Diables Rouges en novembre. Selon les images, il n'aurait pas dû tirer ce pénalty.

Selon les médias italiens, la blessure de Kevin De Bruyne samedi soir contre l’Inter n’aurait jamais dû arriver. Le Diable Rouge n’était pas prévu pour tirer le penalty, mais Antonio Conte aurait changé d’avis au dernier moment.

Le penalty a été sifflé après une faute de Mkhitaryan sur Di Lorenzo. Pendant que la VAR vérifiait l’action, David Neres s’est avancé vers la zone de vérité. Le Brésilien tenait le ballon et semblait prêt à frapper. Soudain, Conte a crié depuis le banc pour que De Bruyne tire le penalty.

Une décision malchanceuse

D’après la journaliste de DAZN Federica Zille, présente au stade, tout s’est passé en quelques secondes. "Conte a commencé à crier : Dites à Kevin de le tirer ! Politano a transmis le message, et De Bruyne a pris le ballon des mains de Neres."

De Bruyne a transformé le penalty, mais s’est immédiatement tenu la cuisse. Le Diable Rouge a senti que quelque chose n’allait pas avec son ischio. Il a quitté le terrain en boitant, puis a quitté le stade avec des béquilles.





"Mes ischios étaient comme une serviette mouillée, prêts à lâcher à tout moment", avait-il déclaré à l’époque. Une opération l’avait alors écarté des terrains pendant quatre mois.