De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

Felice Mazzu est le nouvel entraîneur de Louvain. Comme à Saint-Trond il y a un an, il doit redresser une équipe à la peine en bas de tableau.

Comme un clin d'oeil à son futur entraîneur, Louvain a accueilli Mazzu en marquant dans le Felice time pour ramener un point de Malines dans le temps additionnel. A l'AFAS Stadion, Felice Mazzu ne s'est pas caché. Présent aux côtés du CEO Frédéric Van den Steen, il a minutieusement observé sa nouvelle équipe face au troisième du classement.

La collaboration a été officialisée le lendemain : "Felice Mazzù possède une vaste expérience du plus haut niveau et connaît bien le championnat belge. C'est un coach qui entraîne avec beaucoup d'enthousiasme, de courage et de passion, et qui sait transmettre cette passion à une équipe. Il a prouvé qu'il pouvait travailler sous pression et obtenir des résultats. Lors de nos échanges, il s'est montré exceptionnellement motivé", explique Van den Steen dans le communiqué officiel.

Le quatrième entraîneur de Louvain en un an

Sa nomination est avant tout le résultat d'un jeu de chaises musciales comme le football professionnel en a le secret. Tout démarre du mauvais début de saison de l'AS Monaco. Encore un peu plus fragilisé par la claque subie au Club de Bruges, Adi Hütter a été démis de ses fonctions pendant la dernière trêve internationale. Il a été remplacé par Sébastien Pocognoli. Que l'Union Saint-Gilloise a remplacé par David Hubert. Que Louvain a remplacé par Felice Mazzu. Ce dernier a même prolongé l'onde de choc en allant chercher son adjoint Jérôme Patris au Crossing Schaerbeek. Le demi-frère de Louis Patris n'était pourtant arrivé dans le nord de Bruxelles qu'il y a six jours.

Il y a un an, Patris l'avait déjà rejoint au moment de sa signature à Saint-Trond. Au Stayen, les Canaris avaient disputé, et remporté leur première victoire contre...OHL. Mazzu se retrouve aujourd'hui dans le camp adverse, avec là aussi une équipe à redresser. Car si c'est le débauchage de David Hubert qui a ouvert la porte, Louvain n'en reste pas moins avant-dernier du classement avec neuf points en douze matchs.

"C’est un beau défi et un grand défi. Un peu comme quand je suis arrivé à Saint-Trond. De l’intérieur, j’ai découvert le club et le groupe et honnêtement, il y a de la qualité. On va essayer de mettre ça en cohésion, il y a moyen de faire du bon boulot. Et puis, au niveau des infrastructures, les terrains sont extraordinaires, le stade et le complexe également. Il y a tout ce qu’il faut pour bien travailler. Maintenant, il faut des résultats", explique le nouvel entraîneur des Universitaires dans Complètement Foot.

Felice Mazzu coachera son premier match dès jeudi avec un déplacement à Seraing en Coupe de Belgique. Une première occasion pour lui de jauger ses troupes. Il aura sans doute déjà constater que le plus gros chantier de l'équipe se situe en attaque. Samedi, Ewoud Pletinckx a empêché de toute justesse un troisième match de rang sans trouver le chemin des filets.

Le défenseur central est le meilleur buteur de son équipe avec trois réalisations. Le meilleur donneur d'assists ? Siebe Schrijvers, auteur de deux passes décisives...et out pour deux mois suite à sa blessure à la cheville. Louvain va donc devoir se réinventer dans les prochaines semaines. Le club avait justement engagé David Hubert pour se débarrasser de cette image que le nord du pays qualifie de 'souris grise' de l'élite.

Il y a un an, le marasme était toutefois encore plus profond à Saint-Trond, qui n'avait pas encore gagné le moindre match et avait déjà encaissé la bagatelle de 15 buts en 6 rencontres. A Den Dreef, le priorités immédiates de Mazzu sont différentes. Avec l'arrivée de Noé Dussenne en toute fin de mercato, la défense est désormais plus stable. Et puis, avec le passage de la D1A de 16 à 18 clubs et l'absence de descendants directs (contre deux la saison passée encore), la pression du bas de tableau sera sans doute aténuée.