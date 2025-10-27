De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu
Photo: © photonews
Deviens fan de OH Louvain! 502

Felice Mazzu est le nouvel entraîneur de Louvain. Comme à Saint-Trond il y a un an, il doit redresser une équipe à la peine en bas de tableau.

Comme un clin d'oeil à son futur entraîneur, Louvain a accueilli Mazzu en marquant dans le Felice time pour ramener un point de Malines dans le temps additionnel. A l'AFAS Stadion, Felice Mazzu ne s'est pas caché. Présent aux côtés du CEO Frédéric Van den Steen, il a minutieusement observé sa nouvelle équipe face au troisième du classement.

La collaboration a été officialisée le lendemain : "Felice Mazzù possède une vaste expérience du plus haut niveau et connaît bien le championnat belge. C'est un coach qui entraîne avec beaucoup d'enthousiasme, de courage et de passion, et qui sait transmettre cette passion à une équipe. Il a prouvé qu'il pouvait travailler sous pression et obtenir des résultats. Lors de nos échanges, il s'est montré exceptionnellement motivé", explique Van den Steen dans le communiqué officiel.

Le quatrième entraîneur de Louvain en un an

Sa nomination est avant tout le résultat d'un jeu de chaises musciales comme le football professionnel en a le secret. Tout démarre du mauvais début de saison de l'AS Monaco. Encore un peu plus fragilisé par la claque subie au Club de Bruges, Adi Hütter a été démis de ses fonctions pendant la dernière trêve internationale. Il a été remplacé par Sébastien Pocognoli. Que l'Union Saint-Gilloise a remplacé par David Hubert. Que Louvain a remplacé par Felice Mazzu. Ce dernier a même prolongé l'onde de choc en allant chercher son adjoint Jérôme Patris au Crossing Schaerbeek. Le demi-frère de Louis Patris n'était pourtant arrivé dans le nord de Bruxelles qu'il y a six jours.

Il y a un an, Patris l'avait déjà rejoint au moment de sa signature à Saint-Trond. Au Stayen, les Canaris avaient disputé, et remporté leur première victoire contre...OHL. Mazzu se retrouve aujourd'hui dans le camp adverse, avec là aussi une équipe à redresser. Car si c'est le débauchage de David Hubert qui a ouvert la porte, Louvain n'en reste pas moins avant-dernier du classement avec neuf points en douze matchs.

"C’est un beau défi et un grand défi. Un peu comme quand je suis arrivé à Saint-Trond. De l’intérieur, j’ai découvert le club et le groupe et honnêtement, il y a de la qualité. On va essayer de mettre ça en cohésion, il y a moyen de faire du bon boulot. Et puis, au niveau des infrastructures, les terrains sont extraordinaires, le stade et le complexe également. Il y a tout ce qu’il faut pour bien travailler. Maintenant, il faut des résultats", explique le nouvel entraîneur des Universitaires dans Complètement Foot.

Felice Mazzu coachera son premier match dès jeudi avec un déplacement à Seraing en Coupe de Belgique. Une première occasion pour lui de jauger ses troupes. Il aura sans doute déjà constater que le plus gros chantier de l'équipe se situe en attaque. Samedi, Ewoud Pletinckx a empêché de toute justesse un troisième match de rang sans trouver le chemin des filets.

Le défenseur central est le meilleur buteur de son équipe avec trois réalisations. Le meilleur donneur d'assists ? Siebe Schrijvers, auteur de deux passes décisives...et out pour deux mois suite à sa blessure à la cheville. Louvain va donc devoir se réinventer dans les prochaines semaines. Le club avait justement engagé David Hubert pour se débarrasser de cette image que le nord du pays qualifie de 'souris grise' de l'élite.

Il y a un an, le marasme était toutefois encore plus profond à Saint-Trond, qui n'avait pas encore gagné le moindre match et avait déjà encaissé la bagatelle de 15 buts en 6 rencontres. A Den Dreef, le priorités immédiates de Mazzu sont différentes. Avec l'arrivée de Noé Dussenne en toute fin de mercato, la défense est désormais plus stable. Et puis, avec le passage de la D1A de 16 à 18 clubs et l'absence de descendants directs (contre deux la saison passée encore), la pression du bas de tableau sera sans doute aténuée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
OH Louvain
Felice Mazzu

Plus de news

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

13:00
Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

12:40
Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

12:20
"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

12:00
Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

11:20
"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

10:30
Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

11:00
De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé Réaction

De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé

09:20
Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

10:00
Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

09:30
Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

08:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

07:30
"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

09:00
Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

08:20
Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

07:30
Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

08:00
Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

07:00
L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

22:45
Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

22:30
Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

23:00
Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

21:52
La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

21:14
C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

19:30
Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

21:20
Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

13:38
🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

21:40
La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

20:32
De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

21:00
Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

20:00
"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

18:40
"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

18:20
🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

19:00
Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

18:00
Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

17:30
Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

25/10
🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved