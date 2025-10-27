"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

Non, Lucas Hey n'est pas incroyablement mauvais de semaine en semaine, mais il est frappant de constater qu'il semble intouchable à Anderlecht. Vendredi, Besnik Hasi a déclaré que seuls trois joueurs lui avaient donné satisfaction en première période à Charleroi. Hey en faisait partie.

Pourtant, il était une fois de plus frappant de constater à quel point le Danois ralentissait le jeu et interrompait la construction dès que le ballon lui parvenait au Mambourg. Hey est arrivé en provenance du FC Nordsjaelland en janvier 2025 pour un montant d'environ 3 à 4 millions d'euros.

Il a immédiatement signé un contrat conséquent jusqu'en 2029, signe évident qu'Anderlecht a pleinement confiance en son joueur. Cependant, la question se pose de savoir si ce contrat à long terme implique automatiquement qu'il soit toujours sur le terrain.

Outre Hey, Hasi compte deux autres jeunes défenseurs qui ont rarement l'occasion de jouer : Mihajlo Ilić et Yasin Özcan. Le premier est prêté par Bologne et le second par Aston Villa, mais ils n'ont pas encore eu de réelles opportunités de jouer. Pourtant, ces prêts sont loin d'être bon marché. On ignore s'ils sont réellement meilleurs que Hey, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le prouver.

Besnik Hasi ne fera pas de compromis

Son choix en est d'autant plus remarquable. L'entraîneur conserve son défenseur danois, même s'il semble souvent lent dans sa gestion du ballon et ose rarement prendre des risques dans la construction du jeu. Son style calme peut apporter de l'assurance, mais il entraîne simultanément un manque de vitesse et de surprise dans le jeu d'Anderlecht.

Il est frappant de constater que l'entraîneur des Mauves ne modifie pratiquement pas sa défense centrale, même après des performances décevantes. "L'organisation était bonne", s'est-il contenté de répondre à ce sujet à l'issue de la défaite à Charleroi.

La question n'est pas de savoir si Lucas Hey doit nécessairement céder sa place, mais pourquoi il est l'un des seuls à être sûr de pouvoir enchaîner les rencontres. Surtout à une époque où Anderlecht est en quête de fraîcheur et de dynamisme, il semble plus logique que jamais d'oser faire tourner sa défense.