La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

Le moment le plus marquant après le match Genk - La Louvière ne s'est pas déroulé sur le terrain, mais dans la salle de presse. Frédéric Taquin s'est directement dirigé vers son collègue Thorsten Fink pour s'excuser.

Lors de sa conférence de presse, Taquin l'a répété plus d'une fois : " Très sincèrement, ce n'était pas une consigne. Je n'aime pas du tout ça", a-t-il expliqué en référence au nombreux gains de temps de son équipe en fin de match, lors d'appels répétés au staff médical.

L'entraîneur des Loups a reconnu que le déroulement du match n'était pas à leur avantage. "Genk méritait de gagner, c'est évident", a-t-il honnêtement admis. " Mais je suis fier que nous ayons pu ramener un point d'ici. Nous n'avions pas encore autant souffert cette saison".

81% de possession de balle et 17 tirs pour Genk

Les excuses de Taquin ont été accueillies sportivement par Thorsten Fink. L'entraîneur allemand les a acceptées mais n'est pas dupe de la roublardise de son adversaire du weekend : "Malheureusement, gagner du temps est quelque peu ancré dans le football. Nous avions du mal à mettre du rythme".

Mais Fink a eu le bon goût de ne pas tout remettre sur le dos de la RAAL et de se regarder dans le miroir. "Nous avons eu 81% de possession de balle et tiré 17 fois. Il faut aussi reconnaître que la finition n'était pas au rendez-vous".

Même l'égalisation de Mujadid Sadick a été annulée après intervention du VAR. " Pour un hors-jeu de quelques centimètres. Je n'ai rien à réclamer mais la pièce ne tourne jamais de notre côté en ce moment".