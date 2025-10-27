Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

Mathis Suray est en super forme avec les Go Ahead Eagles. Ce weekend, il a confirmé sa belle performance de jeudi contre Aston Villa.

Jusqu'à son arrivée chez les Go Ahead Eagles, Mathis Suray n'avait connu l'Europe qu'avec l'équipe de Youth League d'Anderlecht aux côtés de talents de sa génération comme Antoine Colassin, Killian Sardella, Theo Leoni, Yari Verschaeren, ou encore un certain Jérémy Doku. Jeudi, c'est bien contre l'équipe première d'Aston Villa qu'il a égalisé.

Sa frappe déviée a atterri en pleine lucarne pour lancer son équipe vers une victoire historique contre les Villans. Hier, il a récidivé, inscrivant même les deux buts des Eagles lors du succès 2-0 contre l'Excelsior Rotterdam.

Mathis Suray kopt een heerlijke voorzet van Joris Kramer binnen 🤝#gaeexc pic.twitter.com/Fg2eS67qjF — ESPN NL (@ESPNnl) October 26, 2025

Clin d'oeil à Anderlecht et au football carolo

De quoi valoir quelques regrets aux Mauves ? En 2020, le fils d'Olivier Suray avait quitté gratuitement l'équipe réserve du Sporting pour signer au FC Dordrecht. Sa progression l'y a conduit à une saison à 14 buts et 6 assists en deuxième division néerlandaise.

Il y a un an, les Go Ahaed Eagles ont été le chercher. Le Carolo de 24 ans y est sur un petit nuage. Après le premier trophée de sa carrière en fin de saison passée (la Coupe des Pays-Bas, synonyme de qualification européenne), il confirme et accélère même la cadence.

Plus appelé en équipes d'âges fédérales depuis les U19, parti du championnat belge il y a cinq ans, Mathis Suray rappelle que les joueurs partis aux Pays-Bas ont parfois de belles histoires à nous raconter.