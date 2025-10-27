Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mathis Suray est en super forme avec les Go Ahead Eagles. Ce weekend, il a confirmé sa belle performance de jeudi contre Aston Villa.

Jusqu'à son arrivée chez les Go Ahead Eagles, Mathis Suray n'avait connu l'Europe qu'avec l'équipe de Youth League d'Anderlecht aux côtés de talents de sa génération comme Antoine Colassin, Killian Sardella, Theo Leoni, Yari Verschaeren, ou encore un certain Jérémy Doku. Jeudi, c'est bien contre l'équipe première d'Aston Villa qu'il a égalisé.

Sa frappe déviée a atterri en pleine lucarne pour lancer son équipe vers une victoire historique contre les Villans. Hier, il a récidivé, inscrivant même les deux buts des Eagles lors du succès 2-0 contre l'Excelsior Rotterdam.

Clin d'oeil à Anderlecht et au football carolo

De quoi valoir quelques regrets aux Mauves ? En 2020, le fils d'Olivier Suray avait quitté gratuitement l'équipe réserve du Sporting pour signer au FC Dordrecht. Sa progression l'y a conduit à une saison à 14 buts et 6 assists en deuxième division néerlandaise.

Il y a un an, les Go Ahaed Eagles ont été le chercher. Le Carolo de 24 ans y est sur un petit nuage. Après le premier trophée de sa carrière en fin de saison passée (la Coupe des Pays-Bas, synonyme de qualification européenne), il confirme et accélère même la cadence.

Plus appelé en équipes d'âges fédérales depuis les U19, parti du championnat belge il y a cinq ans, Mathis Suray rappelle que les joueurs partis aux Pays-Bas ont parfois de belles histoires à nous raconter.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Excelsior
Mathis Suray

Plus de news

"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

19:30
"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

16:00
Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

19:02
En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

18:40
"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

18:20
1
Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

17:40
"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

17:10
Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

12:40
Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

16:48
"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

16:30
Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

15:30
Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

15:00
Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

14:40
"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

14:20
"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

14:00
Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

12:20
Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

13:36
La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

13:00
Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

08:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

07:30
"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

12:00
De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

11:40
Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

07:30
Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

11:20
Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

11:00
"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

10:30
Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

10:00
De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé Réaction

De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé

09:20
Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

09:30
"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

09:00
Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

08:20
Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

08:00
Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

21:20
Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

07:00
Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

23:00
L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

22:45
1

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 10
Heerenveen Heerenveen 3-3 NAC NAC
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-2 FC Groningen FC Groningen
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1-0 Telstar Telstar
FC Volendam FC Volendam 3-0 Heracles Heracles
Zwolle Zwolle 2-2 NEC NEC
FC Twente FC Twente 2-3 Ajax Ajax
Feyenoord Feyenoord 2-3 PSV PSV
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-1 Utrecht Utrecht
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2-0 Excelsior Excelsior
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved