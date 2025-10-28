🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

Révélation de ce début de saison, le promu a encore marqué le coup ce week-end, c'était à Stamford Bridge face à Chelsea. Et l'ancien Brugeois a été décisif.

Chemsdine Talbi s'est illustré en marquant le but décisif contre Chelsea, le point d'orgue d'une performance remarquable de Sunderland. Entré en jeu en deuxième mi-temps, l'ancien Brugeois a savouré son premier but sous ses nouvelles couleurs avec un but marqué dans le temps additionnel pour assurer la victoire 2-1 à Stamford Bridge.

"Je suis vraiment heureux d'avoir marqué mon premier but pour ce club. Nous pouvons être fiers du match d'aujourd'hui", déclarait-il sur la chaine de son club, Sunderland.

"Merci également aux supporters. Ils ont montré aujourd'hui qu'ils avaient un excellent état d'esprit. Nous ne jouons pas à onze, nous jouons à douze et nous avons eu une excellente connexion aujourd'hui", salue-t-il.

L'équipe coachée par Régis Le Bris a fait preuve de détermination et de combativité pour repousser les assauts des Blues avant de marquer le but de la victoire dans les dernières minutes du match. Talbi a évoqué le moment où il a saisi cette opportunité : "Je ne pense pas à la pression. J'ai déjà joué dans de grands stades et dans des environnements où il y avait de la pression", a-t-il ajouté.





"Il faut jouer son jeu. Quand le ballon est arrivé, je devais rester calme pour essayer de marquer. Garder le ballon et frapper aussi bas que possible. Je suis vraiment très heureux. Je pense que notre grande qualité est de jouer en équipe et nous l'avons montré aujourd'hui. Nous avons défendu ensemble et nous avons souffert ensemble", ponctue-t-il.