La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

Naples s'est imposé à Lecce après une soirée difficile, et compte désormais un autre blessé après Kevin De Bruyne.

Pour compenser le manque de créativité sans Kevin De Bruyne sur le terrain, Antonio Conte a enfin accordé à Noa Lang sa première place de titulaire. Mais cela n'a pas été un moment mémorable pour le Néerlandais, qui s'est également blessé peu après la mi-temps.

Après la lourde défaite en Ligue des champions contre le PSV, Noa Lang avait exprimé son mécontentement quant à sa situation à Naples. L'attaquant néerlandais ne pensait guère pouvoir compter sur du temps de jeu.

Mais les choses ont changé désormais contre Lecce. L'ancien Brugeois a obtenu sa première place de titulaire tant attendue et s'est illustré en première mi-temps. Mais Lang est resté au sol peu après la pause suite à un choc. Le Néerlandais s'est alors saisi la cuisse et a dû quitter le terrain.

Quoi qu'il en soit, Naples s'en est finalement sorti mais difficilement et non sans frayeur. Le gardien Milinkovic-Savic a dû repousser un penalty. Et c'est Anguissa a décidé du sort du match peu après cet exploit. Napoli ajoute ainsi 3 points à son compteur mais sans briller.

Avec 21 points, Napoli est devant le Milan AC mais pourrait être rattrapé par la Roma qui compte un match de moins.