Chafik Ouassal
| Commentaire
La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

Naples s'est imposé à Lecce après une soirée difficile, et compte désormais un autre blessé après Kevin De Bruyne.

Pour compenser le manque de créativité sans Kevin De Bruyne sur le terrain, Antonio Conte a enfin accordé à Noa Lang sa première place de titulaire. Mais cela n'a pas été un moment mémorable pour le Néerlandais, qui s'est également blessé peu après la mi-temps.

Après la lourde défaite en Ligue des champions contre le PSV, Noa Lang avait exprimé son mécontentement quant à sa situation à Naples. L'attaquant néerlandais ne pensait guère pouvoir compter sur du temps de jeu.

Mais les choses ont changé désormais contre Lecce. L'ancien Brugeois a obtenu sa première place de titulaire tant attendue et s'est illustré en première mi-temps. Mais Lang est resté au sol peu après la pause suite à un choc. Le Néerlandais s'est alors saisi la cuisse et a dû quitter le terrain.

Quoi qu'il en soit, Naples s'en est finalement sorti mais difficilement et non sans frayeur. Le gardien Milinkovic-Savic a dû repousser un penalty. Et c'est Anguissa a décidé du sort du match peu après cet exploit. Napoli ajoute ainsi 3 points à son compteur mais sans briller.

Avec 21 points, Napoli est devant le Milan AC mais pourrait être rattrapé par la Roma qui compte un match de moins.

Lecce
Napoli
Noa Lang

