Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Steven Defour continue à suivre le championnat de près, dans un rôle de consultant. Ce weekend il a, malgré la défaite, apprécié la prestation de Saint-Trond du côté de l'Union Saint-Gilloise.

Au Parc Duden, Saint-Trond est loin d'avoir démérité. Les décrochages de Keisuke Goto ont permis aux autres attaquants de plonger dans le dos de Christian Burgess. À plusieurs reprises, il s'en est fallu de peu pour que le plan de Wouter Vrancken fonctionne.

"Ils ont refusé d'entrer dans le jeu leurs adversaires et méritaient certainement un but. Mais au final, ils ont dû se soumettre à la loi du plus fort. Cela confirme mon sentiment que cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait en début de saison", estime Steven Defour dans Het Belang van Limburg.

Bien plus haut, cela peut même signifier...le top 6 :  "L'Union, le Club de Bruges, Anderlecht, la Gantoise et Genk figureront probablement parmi les cinq premiers, mais la sixième place est vraiment à portée de main cette saison", poursuit Defour.

Wouter Vrancken a remis l'équipe en selle

Saint-Trond a-t-il une meilleure carte à jouer que le Standard, Charleroi ou même l'Antwerp ? "Si je me concentre uniquement sur le football, je pense que le STVV, mais aussi Malines et Zulte Waregem ont de bien meilleures chances de terminer parmi les six premiers".

Il nuance toutefois en rappelant que le budget des Canaris est inférieur à celui d'autres concurrents et que cela pourrait se remarquer dans la longueur, au gré des blessures et même du mercato hivernal. Quoi qu'il en soit, le club peut être fier de s'être repris après la difficile saison 2024/2025 : "Les bonnes performances des petits clubs devraient les sensibiliser à l'urgence de progresser".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

17:40
"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

17:20
Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

17:00
Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

16:30
Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

16:00
"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

15:23
Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

15:40
LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

15:10
Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

14:40
Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

14:20
📷 Un design assez différent de la tenue actuelle : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

📷 Un design assez différent de la tenue actuelle : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

13:30
Leko savoure la retour du bourreau du Standard : "Selon certains, il ne réussit pas une passe à cinq mètres"

Leko savoure la retour du bourreau du Standard : "Selon certains, il ne réussit pas une passe à cinq mètres"

12:20
Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

13:00
"Je voulais éviter une Bayernisation du championnat" : Bruno Venanzi revient sur les années Preud'homme

"Je voulais éviter une Bayernisation du championnat" : Bruno Venanzi revient sur les années Preud'homme

12:00
Malmené à Seraing mais fortement convoité : même l'Antwerp en pince pour ce défenseur de D1B

Malmené à Seraing mais fortement convoité : même l'Antwerp en pince pour ce défenseur de D1B

12:40
La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents Analyse

La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents

11:50
La poisse pour le Club de Bruges : un autre titulaire sur la touche pour plus d'un mois

La poisse pour le Club de Bruges : un autre titulaire sur la touche pour plus d'un mois

11:00
Anderlecht battu par...ses propres supporters ? "Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

Anderlecht battu par...ses propres supporters ? "Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

11:20
"J'étais dans le stade à Rocourt samedi, j'ai compris" : Rik De Mil se méfie du RFC Liège Interview

"J'étais dans le stade à Rocourt samedi, j'ai compris" : Rik De Mil se méfie du RFC Liège

10:40
"On a parlé entre adultes" : Rik De Mil clarifie sa relation avec Mehdi Bayat après la tentation unioniste

"On a parlé entre adultes" : Rik De Mil clarifie sa relation avec Mehdi Bayat après la tentation unioniste

09:40
À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

10:20
Un ancien de la génération dorée détruit Roberto Martinez : "Un très mauvais entraîneur"

Un ancien de la génération dorée détruit Roberto Martinez : "Un très mauvais entraîneur"

10:00
Vers un départ hivernal ? Ivan Leko a mis un ancien Diable Rouge au placard

Vers un départ hivernal ? Ivan Leko a mis un ancien Diable Rouge au placard

09:00
Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

08:00
Bientôt une chaîne de télé lancée par les clubs de Pro League ? La situation de DAZN fait peur à tout le monde

Bientôt une chaîne de télé lancée par les clubs de Pro League ? La situation de DAZN fait peur à tout le monde

08:30
Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation

Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation

09:16
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

07:20
Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

07:20
Les supporters de Charleroi sont sceptiques : la désignation arbitrale qui fait polémique contre le RFC Liège

Les supporters de Charleroi sont sceptiques : la désignation arbitrale qui fait polémique contre le RFC Liège

07:40
"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

06:00
Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

07:00
Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

06:30
Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles" Réaction

Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

22:40
Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

23:00
Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

22:00
Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

22:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved