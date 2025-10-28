Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

Steven Defour continue à suivre le championnat de près, dans un rôle de consultant. Ce weekend il a, malgré la défaite, apprécié la prestation de Saint-Trond du côté de l'Union Saint-Gilloise.

Au Parc Duden, Saint-Trond est loin d'avoir démérité. Les décrochages de Keisuke Goto ont permis aux autres attaquants de plonger dans le dos de Christian Burgess. À plusieurs reprises, il s'en est fallu de peu pour que le plan de Wouter Vrancken fonctionne.

"Ils ont refusé d'entrer dans le jeu leurs adversaires et méritaient certainement un but. Mais au final, ils ont dû se soumettre à la loi du plus fort. Cela confirme mon sentiment que cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait en début de saison", estime Steven Defour dans Het Belang van Limburg.

Bien plus haut, cela peut même signifier...le top 6 : "L'Union, le Club de Bruges, Anderlecht, la Gantoise et Genk figureront probablement parmi les cinq premiers, mais la sixième place est vraiment à portée de main cette saison", poursuit Defour.

Wouter Vrancken a remis l'équipe en selle

Saint-Trond a-t-il une meilleure carte à jouer que le Standard, Charleroi ou même l'Antwerp ? "Si je me concentre uniquement sur le football, je pense que le STVV, mais aussi Malines et Zulte Waregem ont de bien meilleures chances de terminer parmi les six premiers".

Il nuance toutefois en rappelant que le budget des Canaris est inférieur à celui d'autres concurrents et que cela pourrait se remarquer dans la longueur, au gré des blessures et même du mercato hivernal. Quoi qu'il en soit, le club peut être fier de s'être repris après la difficile saison 2024/2025 : "Les bonnes performances des petits clubs devraient les sensibiliser à l'urgence de progresser".