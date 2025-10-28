Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

Une semaine chargée s'annonce pour le candidat à la promotion en JPL, avec deux matchs en peu de temps, à commencer par un déplacement à Bruges, aux bons souvenirs de la Jupiler Pro League.

Michiel Jonckheere se projette vers la confrontation en coupe contre le Cercle Bruges et souligne que la motivation de ses troupes reste intacte, malgré les soucis liés à l'effectif. Ce dernier sera obligé de faire appel à la rotation dans son effectif.

Pour la première fois cette saison, Courtrai doit faire face à une série d'absences pour cause de blessures mais aussi de maladie. Les Kerels devront donc procéder à des changements dans l'équipe pour le match de coupe.

Le coach précise que cela n'a rien à voir avec le fait de ménager les joueurs pour le match important de championnat contre le Beerschot : "Je veux aussi gagner ce match de coupe. Parler de rotation, c'est comme si vous considériez le match comme moins important, ce qui n'est absolument pas le cas", a-t-il confié sur le site du club.

L'entraîneur reconnaît toutefois qu'il n'alignera pas les mêmes onze joueurs dans les deux matchs, mais selon lui, cela est dû à un besoin de fraîcheur et non à une considération stratégique.

La présence d'environ 1 000 supporters qui feront le déplacement souligne la gravité de la tâche. Le coach insiste sur le fait que chaque joueur qui se présente au coup d'envoi doit être prêt : "Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas nous donner à fond. Je donne les chances de victoire à 60/40."