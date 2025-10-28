Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

Chafik Ouassal
| Commentaire
Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien
Photo: © photonews

Les Bavarois joueront demain soir le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, ils se déplaceront pas loin de chez nous, sur le terrain du FC Cologne.

Ces dernières saisons, le champion d'Allemagne n'a pas connu beaucoup de succès en coupe. Il y aura donc une certaine attente, voire pression, sur les épaules de Vincent Kompany cette année. Mais cela ne semble pas déranger le Belge. Au contraire.

"J'aime toujours quand il y a un peu de pression sur nous. Cela n'a jamais eu d'impact négatif sur mon équipe. Je dis toujours que lorsque la performance est bonne, nous avons de grandes chances d'atteindre le tour suivant ou de remporter trois points", a déclaré l'entraîneur du Bayern en conférence de presse.

Plus gagné la coupe depuis 2020

Avec ses vingt DFB-Pokal (Coupe d'Allemagne), le Bayern détient le record de victoires, mais cela fait maintenant depuis 2020 que le club n'a plus eu l'occasion de la soulever. Au cours des cinq dernières éditions, le Bayern a été éliminé à trois reprises au deuxième tour (en 1/16e de finale).

Voilà un scénario que Kompany ne souhaite pas voir se répéter. Mais cette statistique ne lui cause pas de stress supplémentaire : "La pression ne me dérange pas", a souligné le Bruxellois qui ne pourra pas compter sur Manuel Neuer, suspendu. Comme le week-end dernier en Bundesliga contre Mönchengladbach, il sera remplacé par Jonas Urbig.

Le Bayern s'était imposé 0-3 et avait égalé le record de l'AC Milan de 1992-1993 avec une treizième victoire consécutive depuis le début de la saison.

